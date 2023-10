"El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", se quejó el candidato opositor. "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", se quejó el candidato opositor.

Antes, había dicho que "cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar".

Frente a la posición que tomó el líder de La Libertad Avanza sobre el sistema financiero y cambiario, las entidades bancarias intentaron -hasta el momento sin éxito- tener un encuentro formal con el equipo económico de ese espacio.

En los últimos días, los bancos importaron más dólares como un mecanismo de "protección" por si se dispara la demanda tras las elecciones del domingo próximo.

Sin embargo, la preocupación central del sector es por los plazos fijos, la dolarización y la eliminación del Banco Central y las Leliq, ejes de la propuesta económica de Milei.

Una relación tensa con Javier Milei

El vínculo entre el candidato y las entidades que agrupan a los banqueros se habría resentido luego del comunicado que emitieron ABA, Adeba, Abappra y ABE a través del cual solicitaron "responsabilidad" al libertario por sus dichos sobre el peso y los plazos fijos, según publicó el matutino Clarín.

Milei retrucó a las pocas horas de difundido ese comunicado: "Hay una policía del pensamiento y de cómo tenés que expresarte. ¿Por qué no piden también que todos nos vistamos igual y pensemos igual? La verdad es que transpiran tanto socialismo que da que hablar", disparó el candidato.

Los bancos habían dicho que "recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas".

Mientras, el líder libertario y su asesor Emilio Ocampo avanzan con un paquete de medidas que enviarían al Congreso en caso de ganar las presidenciales, que incluye reformas monetarias.