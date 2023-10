Bregman y el gatito mimoso

La primera en abrir el fuego cruzada fue la postulante de la izquierda Myriam Bregman, quien en el primer pedido del derecho a réplica acuso a Milei de ser un "gatito mimoso del poder económico" y no un león, como le gusta definirse al libertario.

Bregman Milei "gatito mimoso"

"Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta'. No es casta pero hace alianza con Barrionuevo, no es casta pero le arma la lista Sergio Massa, no es casta pero lleva de vicepresidenta de la casta militar, no es casta pero ya se mudó a un barrio privado como mucho políticos que el critica. Milie es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo.

Bullrich contra Massa

Luego fue Patricia Bullrich quien atacó al candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, en su intervención en el tópico de economía. "Explicale a la gente como siendo el peor ministro de Economía vas a ser el mejor presidente", dijo la postulante de Juntos por el Cambio. "Hiciste todo mal y nos querés decir que como presidente vas a ser distinto", añadió.

Massa: explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente.#DebatePresidencial #PatoPresidente pic.twitter.com/H6hLCvcJwv — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2023

"Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno que defiende en el Congreso los negocios de sus exjefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra que no hizo ni mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno", respondió Massa.

"Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4.5 puntos del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina", agregó.

El cruce de Milei y Bullrich

Milei agotó sus derechos a réplicas rápidamente antes de cerrar el primer eje temático, el de economía, y lo hizo con un fuerte cruce a Bullrich y su plan económico. El libertario acusó a Juntos por el Cambio de tener un equipo económico lleno de "chantas", que cuando estuvieron en el Banco Central se llevaron puesto al presidente. "¿Vamos, de qué me está hablando?", sostuvo.

View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

Massa contra Bullrich

En su momento de usar el derecho a réplica, el candidato de Unión por la Patria cruzó a Patricia Bullrich y le preguntó: "¿Van a volver echar a Melconian a mitad de camino?".

"Lo primero que quiero es preguntar si, como hace dos años, dos años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo, está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó", dijo Massa.

"Lo primero que quiero es preguntar si a Melconian lo van a echar a mitad de camino como lo echaron del Banco Nación"

Golazo de #MassaPresidente pic.twitter.com/3IVbGxqRUC — Todo Negativo (@TodoNegativo) October 2, 2023

Golazo de #MassaPresidente pic.twitter.com/3IVbGxqRUC — Todo Negativo (@TodoNegativo) October 2, 2023

Massa y Milei se cruzaron por el Papa Francisco

En el apartado de preguntas entre los candidatos, Massa le a pidió a Milei que le pida perdón al Papa por sus críticas.

"Parece que estás poco informado, ya pedí perdón", respondió el libertario y agregó que sus dichos fueron realizados cuando no participaba de la política y remarcó que le gustaría que visite la Argentina. "Deja de chicanear, dedicate a bajar la inflación y terminar tu gobierno de manera decorosa", aseguró el candidato de la Libertad Avanza.

Sergio Massa Javier Milei papa Francisco

Durante la respuesta Massa siguió hablando con el micrófono apagado, pidiendo que le pida perdón. “Hacelo”, le gritaba, lo que irritó más al libertario.

Milei a Bullrich: "¿Seguís siendo Montonera?"

Bullrich le preguntó a Milei que iba a hacer con Barrionuevo, luego de sus dichos de que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. "¿Con Barrionuevo vas a cambiar la Argentina?", dijo la candidata de Juntos por el Cambio.

MILEI a BULLRICH: "Barrionuevo es CASTA, y vos sos más CASTA que Barrionuevo. ¿Seguís siendo montonera y tirabombas?"

TOTALMENTE EN PIJA EL LEÓN #Debate2023 pic.twitter.com/ey2qSaWnGm — Marcos Giuliani (@MarcosGiulianiM) October 2, 2023



TOTALMENTE EN PIJA EL LEÓN #Debate2023 pic.twitter.com/ey2qSaWnGm — Marcos Giuliani (@MarcosGiulianiM) October 2, 2023

"Sabes qué, Barrionuevo es casta, vos sos más casta que él. Hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿seguís siendo Montonera, tirabombas? No, cambiaste. Tenemos un problemas en el mercado laboral y le damos la bienvenida a todos los que quieran cambiar el país", respondió a Milei.

Bregman, Milei y patriacardo

Myriam Bregman aprovechó su pregunta a Milei para consultarle sobre el patriarcado. La candidata de la izquierda le consultó por las desigualdades en la brecha salarial ente hombres y mujeres y lanzó: "¿Negas el patriacardo por ignorancia o por machismo?".

"Lo niego por la evidencia empírica, cuando desagregas los promedios la desigualdad desaparece. Si fuera solo ganar plata en un empresa, deberían ser todas mujeres, pero son mitad hombres y mitad mujeres. Gracias", respondió Milei.