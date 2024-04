Los cruces más picantes en el debate por la Ley Ómnibus

"Tiene que cuidar sus palabras, la política no son pirañas, la ley va a salir por el esfuerzo de la política", expresó Pichetto en respuesta al discurso del legislador de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Además, Pichetto señaló: "Adam Smith publicó un libro, La riqueza de las naciones, La Revolución Industrial, el proceso de industrialización de Inglaterra, si no leyó eso (en relación a Benegas Lynch) no leyó nada".