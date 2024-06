Luis Caputo anticipó el dato de la inflación y criticó a la oposición por el proyecto de movilidad jubilatoria

Embed

"La Ley Bases que incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, son justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral", agregó el ministro.

Inflación y Ley Bases

Respecto del índice inflacionario, Caputo estimó que en mayo va a estar por debajo de 5%. "Es fundamental la baja de la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la Ley Bases", comentó.

El titular del Palacio de Hacienda se explayó sobre la compulsa legislativa y denunció que "parte de la oposición está con el objetivo que es voltear a este Gobierno. Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio".

Caputo insistió en que, si se aprueba la Ley Bases, va a retrotraer el aumento aplicado al Impuesto País, del 17,5 al 7,5.

Sobre el aumento del riesgo país, Caputo argumentó que "hasta este ataque político desenfrenado", estaba en 1.200 puntos. En referencia al proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Además, aseguró que si se hubiera aprobado la Ley Bases, estaría en 1.000.

Aumento de tarifas

Sobre la reciente quita de subsidios, el ministro de Economía respondió: "Es el desafío de siempre, todo lo que hemos hecho fue un impacto fuerte. Hemos tenido que sincerar alimentos, combustibles, tipo de cambio; pero el otro modelo es el de hacerle creer a la gente que eso es gratis".

"Lo importante es que la gente entienda que eso se compensa en la reducción del impuesto inflacionario, que es el que impacta a la clase baja. Por eso la prioridad es terminar con la inflación para proteger al que menos tiene", desarrolló.

Caputo insistió en la difícil situación de las clases media y baja y dijo: "Siempre dijimos que iba a ser duro, no le mentimos a nadie y agradecemos a la gente por aguantar. La mayoría de la gente entendió que este es el camino, no se come más el cuento del populismo, era una estafa piramidal".

Luis Caputo pidió a los empresarios que apoyen al Gobierno: "No los vamos a defraudar"

Luis Caputo disertó en la apertura de Latam Economic Forum 2024, a donde aprovechó para pedirle a los empresarios que lo escuchaban para que respalden esta gestión. “No tengan miedo de aportar, no los vamos a desilusionar”.

EL Ministro de Economíaaseveró que ese espaldarazo es aún más necesario que la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Se comprometió, como contraparte, a bajar impuestos. E incluso, para disipar dudas, dijo que la Argentina está en “franca recuperación”, y aventuró que ahora hay más críticas sobre el Gobierno porque la oposición “la está empezando a ver” y quiere evitar un período mileísta de ocho años.

En cuanto a los ataque que recibió estos días la gestiosn de Javier Milei, precisamente Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos almacenados, el ministro sostuvo que está “en un pico de motivación” y les adjudicó tres motivos.

Primero nombró el apoyo de la gente. “Constantemente vienen a agradecer, se siente un montón. El agradecimiento es nuestro porque, para los que no nos venimos a dedicar a la política, como todos los del Gobierno, estamos por vocación de servicio, el buen cristiano [diría] ‘a comer merda’, y realmente el apoyo y el agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar porque no me gusta, pero es milanesa con papas fritas. Realmente sentir eso de parte de todos los estratos sociales lo hace gratificante, es una motivación enorme”, comenzó.

Como segundo motivo, nombró la personalidad del presidente Javier Milei. “Si no tuviéramos este presidente, con esta personalidad, no estaríamos frente a la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el país”, sostuvo Caputo, que elogió “la seguridad” del mandatario, así como también que no duda del rumbo y lo refuerza siempre que tiene oportunidad. “El mérito de estar en el lugar del Presidente y tener el nivel de convicción que él tiene es algo no común. Si hubiera sido común, no estaríamos donde estamos como país”, acotó el funcionario al respecto de su actual jefe político.

En su tercer eje habló sobre los resultados. Comentó que él y su equipo recibieron un “paciente en coma cuatro” y fue ahí que alentó: “La realidad es que estamos en franca recuperación”. “Ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados reconforta mucho y nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque creemos que lo peor pasó y que ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación”.

Con respecto a la velocidad del repunte, Caputo advirtió que va a depender de dos cuestiones: la Ley Bases y convencer a los empresarios. Incluso al segundo ítem le dio mayor relevancia. “Está muy instalado creer que el cambio tiene que venir del sector público y no es así. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes a nivel ciudadano y de empresas hacen toda la diferencia. Estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible. Lo estamos haciendo con un orden macro que no hubo en décadas y con leyes que les van a permitir regularizar la situación laboral de sus empleados, patrimonial, invertir. Esto es fundamental y es para mí más importante incluso que la ley”, planteó para pedir adhesiones al auditorio.