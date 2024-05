Luis Caputo: "El próximo paso es la competencia de monedas"

Así lo señaló al c ierre del 41 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , que tuvo lugar el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

caputo.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda consideró que la Argentina "se va a remonetizar en dólares" y que luego de ello "lo que van a ser escasos van a ser los pesos".

Además de ello, Caputo aseguró que el tipo de cambio de la Argentina es el que refleja la actual situación de la economía y que no es comparable con la del gobierno de Alberto Fernández, que "había dejado expectativas de hiperinflación".

"Tampoco se puede comparar con la salida del cepo de Mauricio Macri, porque el déficit fiscal era del 6% del PBI y del 2% de déficit de balanza de pagos", sostuvo Caputo.

Luis Caputo y sus apreciaciones sobre Javier Milei

El titular del Palacio de Hacienda consideró que el presidente Javier Milei "derribó el teorema de Baglini", que recuerda al fallecido diputado radical por Mendoza, Raul Baglini, quien había dicho que la dureza de las declaraciones de los políticos es inversamente proporcional a la proximidad al poder.

Por caso, dijo que por primera vez en 100 años un presidente como Javier Milei anticipó lo que iba a hacer, con el fuerte ajuste fiscal que está llevando a cabo, y lo está haciendo con respaldo de la gente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/1793034481135173836&partner=&hide_thread=false Caputo: “La gente aguanta ahora porque entendió” pic.twitter.com/6Ddm6bDXF6 — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) May 21, 2024

Cuestionado respecto de la posibilidad de que la Argentina tenga una salida de la crisis económica de manera lenta y paulatina, Caputo aseguró que va a ser "en V", es decir, con una recuperación rápida y vigorosa, posiblemente dentro de este año.

A diferencia de varios economistas privados, que suponen que la recuperación va a ser mas lenta. En el caso del referente Ricardo Arriazu, quien había hablado previamente, dijo que "sería en forma de una U".

En otro aspecto, Caputo anticipó que el gobierno ya está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo acuerdo con la expectativa de que haya fondos frescos, tal vez para anticipar la salida del cepo cambiario.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda indicó que la Argentina va a salir de las restricciones de acceso al dolar "cuando lo tengamos claro que no va a haber sobresaltos".

Romper la inflación inercial, el nuevo objetivo de Javier Milei

El mercado suele escuchar con atención a ciertos referentes económicos, entre ellos el ex ministro Domingo Cavallo, quien hace unos días planteó una novedad no tan alentadora para el gobierno. En la visión del ex titular del Palacio de Hacienda el gobierno enfrenta lo que se denomina una “inflación inercial” muy fuerte que complica el objetivo de llegar a diciembre con una tasa aproximada mensual del 3,5%.

Operadores consultados por La Mañana de Neuquén plantean que para muchos de aquellos que tienen que decidir donde poner el capital de las empresas “se comienza a imponer la visión de inflación inercial difícil de quebrar el umbral de 6% sugerido por Cavallo”.

Es decir, que luego de la caída de los precios al 8,8% de abril, en mayo el gobierno tendría problemas para ir más abajo del 5% como prevén algunas consultoras.

Pero la buena noticia es que si se descarta ese componente de inflación inercial, es decir, subir los precios por las dudas, que estima el padre de la Convertibilidad en 6 puntos mensuales, lo que queda como incremento de los precios actuales es algo así como entre el 2% y el 3% mensual.

ppi-inflación.png

De todos modos, los niveles de inflación son más que desproporcionados si se compara con los niveles de incremento de precios que hay en otros países de la región.

Si bien el gobierno saludó la menor inflación de abril, en el mercado prefieren ser cautos. En términos generales, la inflación desaceleró de 11% en marzo a 8,8% en abril, moviéndose al menor ritmo desde octubre 2023 (8,3%) y recortando por cuarto mes consecutivo desde el pico de 25,5% de diciembre.

La baja se dio a pesar de que los precios regulados viajaron al 18,4% (18,1% en marzo), principalmente explicado por los aumentos en las tarifas de gas de alrededor de 330% (promedio ponderado nacional).

Por su parte, los estacionales cedieron de 11,1% a 9,9%, aunque presionando al alza la general. En este contexto, la inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales, recortó de 9,4% a 6,3%, alcanzando la menor velocidad desde enero 2023 (5,4%).

Desde otra perspectiva, los bienes amainaron su ritmo de 9,8% a 6,3%, mientras que los servicios se mantuvieron viajando a alta velocidad, acelerándose de 15,5% a 16,5%.

Si bien el dato de abril vino en línea con lo esperado por el REM y el BCRA (9% ambos), el gusto amargo lo dejaron los relevamientos de alta frecuencia. Algunos privados habían relevado la inflación núcleo entre 3% y 5%. El 6,3% informado oficial revela que la inflación sigue en un nivel alto y que la inercia sería difícil de quebrar sin un plan de estabilización. Destacamos que tanto el Plan Austral como la Convertibilidad tuvieron como componentes claves la liberalización total de precios regulados y el corte a la indexación (incluso por ley), ambos ausentes hoy.