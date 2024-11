Maltrato animal: Drako, el perro que fue abandonado y su rescate se volvió viral

Desde ese momento, los vecinos comenzaron a movilizarse para que se pueda retirar a Drako de la casa abandonada.

image.png Foto: Instagram, @ayudemosadrako

Melody, otra vecina contó que los vecinos se turnaron para llevarle comida y agua tres veces por día. "Si no se accionaba íbamos a hacer justicia por mano propia", dijo en referencia a que tirarían la puerta si la fiscalía especializada no se movía.

Cerca de las 12 del mediodía de este miércoles, el fiscal especializado de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, Carlos Rolero, confirmó a C5N que la Policía de la Ciudad entraría al domicilio y rescataría al animal.

"Estas cosas no son para esperar", dijo Nora Portela, titular de una ONG Aliento de vida Animal. "No me voy a ir de acá hasta que retiren al perro." La mujer detalló que la policía realizará el allanamiento junto con un veterinario, que revisará al animal y certificará su salud inmediatamente.

Hace un día, se abrió la cuenta de instagram @ayudemosadrako. La visibilización del caso en redes sociales también provocó que se encontrará un hogar para Drako, cuando sea rescatado.

Hola chicos, este soy yo... Drako, un siberiano, muy amoroso y muy hermoso... Soy un perrito que lo abandonaron en su propia casa hace 5 meses aproximadamente, mi dueño se fue a vivir a otro lado hace 1 año pero me venia a visitar, me dejaba comida y se iba, pero ahora ni viene y mis vecinos me tienen que estar alimentando.. es muy malo que pase esto, necesitamos que mucha gente lo difunda ya que queremos que llegue a los medios.Ya que la policía no puede hacer nada y la fiscalía nos anuló el caso

Así fue el rescate de Drako

Cerca de la 1 de la tarde, personal de la Policía de la Ciudad ingresó al domicilio de Liniers para rescatar a Drako. El operativo fue celebrado por los vecinos que estuvieron presentes y agradecieron a todas las personas que colaboraron para difundir el caso.

"Lo logramos con la unión de todos los vecinos. Primero la fiscalía desestimó la causa, pero lo logramos gracias a los vecinos y a los medios", dijo Marta, una vecina, a C5N. Inmediatamente, al salir de la casa, ubicaron al perro en la casa de un vecino para después llevarlo a una veterinaria para ser revisado.

El problema es la compra de animales y usó Nueva York de ejemplo

El fiscal Rolero dijo que "la compra genera maltrato", en defensa de la adopción de mascotas. Además, usó como ejemplo de defensa de los derechos de los animales como seres sintientes una legislación que se aprobó hace poco en Nueva York.

El estado de Nueva York implementará, a partir del 15 de diciembre, una ley que prohibirá la venta minorista de perros, gatos y conejos. Esta medida busca poner fin a los abusos asociados con los criaderos industriales, permitiendo únicamente la adopción a través de refugios, rescates de animales y criadores con licencia. Con esta legislación, Nueva York se posiciona como uno de los estados más comprometidos en combatir la crueldad animal y las prácticas fraudulentas en el mercado de mascotas.

La normativa tiene como principal objetivo erradicar las prácticas conocidas como “fábrica de cachorros”, cadenas de suministro que abastecen a tiendas de mascotas con animales criados en condiciones deplorables. Según defensores de los derechos de los animales, estas operaciones afectan gravemente el bienestar de las mascotas y engañan a los consumidores, quienes a menudo adquieren animales enfermos o con problemas genéticos. Las autoridades estatales, encabezadas por la Oficina del Fiscal General de Nueva York, serán responsables de supervisar el cumplimiento de esta ley, imponiendo multas de hasta mil dólares a quienes la infrinjan.