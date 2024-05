Manuel Adorni apuntó contra los líderes de la CGT y dijo: "Este gobierno tuvo más paro que leyes"

"Uno fue menemista, kirchnerista de Néstor y Cristina, oficialista del peronista de turno, y hoy, mientras un millón de trabajadores quedan varados por el paro de su gremio, él se mueve en un Audi Q5", dijo el vocero en referencia a Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad.

Luego Adorni señaló que otro de los convocantes a la medida de fuerza dijo que "durante los 4 años de Alberto Fernández jamás hubo un proyecto en contra de los trabajadores". "Alberto Fernández dejó el país con la mitad del país pobre, 45% de los trabajadores en negro y uno de los cinco peores salarios del continente", agregó el portavoz oficial en referencia a Héctor Daer, titular de Sanidad.

Por último, se refirió a Pablo Moyano, otro de los integrantes de la cúpula de la CGT, y señaló que tuvo más causas judiciales que cargos. "Estos cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años", añadió.

En ese sentido, Adorni se expresó en contra de la medida de fuerza porque afecta la capacidad de trabajo de millones de personas que "deciden trabajar y entienden esta manera como la única de forjar su futuro" y agregó: "Este gobierno tuvo más paro que leyes. Es raro. Este paro es un atentado contra el bolsillo y contra la libertad de la gente, un paro en este momento de cualquier índole es descabellado".

“Quiero saludar a todos los argentinos que están prestando servicios y también a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron. Hay dos Argentinas. Lo importante es que cada vez son más los que deciden trabajar y entienden esta manera como la única de forjar su futuro”, indicó.

“El protocolo antipiquetes está vigente para hacer cumplir la ley y las fuerzas federales están custodiando los edificios y rutas y se ha dado la orden de que estén preparados, con todo su equipamiento, para actuar en caso de ser necesario”.

"Es un paro inentendible si uno busca una explicación por fuera de lo político, que daña y le complica la vida a muchísima gente. No nos sentimos traicionados, pero creo que sí están traicionando a los trabajadores”, manifestó Adorni.

El salario, los descuentos y el paro

"Un paro que es a base de piedrazos, de extorsión y de amenazas, no es un paro. Estamos viendo las consecuencias de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo", dijo Adorni y añadió: "El salario es la contrapartida del trabajo. Si no hay trabajo, no hay salario. El que no va a trabajar porque se adhirió al paro no va a recibir el pago por el día de trabajo".

"A los que perjudican son a los que más necesitan trabajar y los que necesitan tener su día lo más normal posible. Así que lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y contra la libertad de la gente", manifestó el vocero.

"El gran desorden que han dejado implicó consecuencias inflacionarias e impacto en la actividad en general. Todo lo que estamos haciendo es para revertir el desastre que el populismo hizo en la Argentina. El Pacto de Mayo va a ser un reinicio muy importante de la Argentina, pero hay un montón de cosas para discutir y ponernos de acuerdo y más allá del pacto en sí", concluyó.