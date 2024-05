Manuel Adorni negó cambios en el gabinete: "El gobierno no necesita ninguna oxigenación"

"No sé de dónde sacás los ejemplos de ministros que podría irse, el gobierno no necesita ninguna oxigenación, los cambios que pueda haber será por cuestiones personales o de gestión, no hay un solo cambio evaluado. No hay problema con ninguno de ellos", dijo Adorni.

Los cambios en el presupuesto que genera problemas entre los ministros

La semana pasada, el Gobierno cambió el Presupuesto y asignó nuevos recursos a distintas empresas públicas y organismos del Estado, según apuntó el Boletín Oficial. Entre ellos, al ministerio de Capital Humano se le asignaron $180.000 millones para el ANSES.

La medida, firmada por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca ajustar el presupuesto vigente para cubrir gastos de mayor urgencia y asegurar el funcionamiento de entidades del Sector Público Nacional.

sandra pettovello 1200x678.jpg Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Entre los cambios, se destacaron los recursos para el ministerio de Sandra Pettovello, que estarán destinados a reforzar el programa "1.000 Días". Además, la Secretaría General de la Nación, que conduce Karina Milei, recibirá más de $45.000 millones.

Las diputas entre Pettovello y Caputo están latentes desde que comenzó el gobierno, y ahora se suma algunas diferentes que hubo entre el ministro de Economía y la hermana del presidente Javier Milei, también por el manejo de fondos.

El RIGI y la emergencia ferroviaria

En su conferencia de prensa, Adorni además se refirió a los alcances del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y dijo que en un contexto económico de bajo PBI per cápita, sin recimiento y sin inversiones de largo plazo, impulsar el desarrollo empresarial es crucial.

"El RIGI es un sistema para grandes inversiones, de 200 millones de dólares en adelante, que por el desastre macroeconómico no se realizan", dijo el vocero y agregó que las grandes compañía no llegan sino hay estabilidad tributaria y cambiaria.

trabajo remocion choque trenes palermo Dos trenes chocaron de frente en Palermo (Foto NA).

"El RIGI no es el saqueo al país, y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, ni fundes PyMEs. Significa más empleo, más empresas generando empleo y el desarrollo de una cadena productiva. Si el camino es morir con lo nuestro y dejar las cosas como están, no es nuestra filosofía, no es nuestro camino y no es lo que quiere la gente. El RIGI le puede dar un impulso a la economía y al empleo, y desarrollo al país", sostuvo Adorni.

Además, el gobierno dispuso la emergencia ferroviaria tras el choque de trenes en Palermo el viernes pasado. Eso le permitirá disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura.