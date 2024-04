Manuel Adorni: "No dijimos que íbamos a llenar la heladera"

El portavoz aseguró que el Gobierno no prometió nada que no hayan cumplido, pero la frase elegida fue polémica.

Es que, durante una entrevista, deslizó con total frialdad que "nosotros en campaña no dijimos que íbamos a llenar la heladera". Lo curioso es que lo dijo a modo de elogio para su propio Gobierno, asegurando que no han prometido ninguna cuestión que no hayan cumplido.