Mató a un remisero de Santa Cruz de 39 puñaladas y le pidió perdón a la familia: "No sé qué me pasó"

El autor del asesinato fue identificado como Luis Antonio Sanfelippo, un hombre que había llegado a El Calafate desde La Plata, Buenos Aires, y que se reconoció como consumidor de cocaína.

"La relación era buena"

Según declaró en el juicio, aquel día de diciembre Sanfelippo había contactado al remisero, que le proveía la droga, para que le entregara un poco de cocaína. En esas circunstancias, una discusión desató el brutal crimen.

“No sé lo que pasó, la relación con Esponda era buena“, aseguró el acusado durante el juicio llevado a cabo en la sede de la Cámara Oral de Río Gallegos. Dicho esto, se puso a llorar y les pidió perdón a los familiares de la víctima.

Screenshot_3.jpg Santa Cruz: Héctor Esponda, el remisero asesinado en El Calafate.

Tras la confesión, el Tribunal que llevó adelante el juicio decidió por unanimidad condenar a Sanfelippo a la pena de 20 años de prisión por el delito de “homicidio simple“.

“El día del hecho, estaba en mi casa y lo llamé (a Esponda) para que me trajera droga. Cuando llegó en el Corsa que usaba como remís, lo hice pasar. Dejó las llaves, los 10.000 pesos y el celular sobre la mesa”, comenzó relatando el autor del crimen.

“Entonces me dijo ‘dame la plata que después te traigo la bolsa’ -siguió-. Le respondí que no, que así no era la cosa, que así no funciona. Le pedí que trajera la droga primero y después le daba el dinero".

El horror en Santa Cruz: "No pude parar de lastimarlo"

En la continuidad de su testimonio, Sanfelippo siguió contando: “Esponda intentó tomar el dinero que estaba sobre la mesa. Comenzamos a forcejear y, de repente, sacó un cuchillo. Cuando lo vi, logré quitárselo y lo agarré del cuello. Fue entonces cuando empecé a apuñalarlo de frente. Esponda se desvaneció, y no sé qué me pasó, pero seguí apuñalándolo varias veces mientras yacía en el piso”.

“Solo quería que no se levantara. No pude parar de lastimarlo, estaba desesperado. Era él o yo. Jamás pensé que haría algo así, pero fue algo que no pude evitar”, indicó en su relato.

Acerca de la relación de proveedor-cliente que dijo que mantenía con el remisero, aseguró: “Esponda vendía droga; todos los que consumen en El Calafate lo sabían".

Luego de haber perpetrado el brutal crimen, Sanfelippo empezó “a limpiar la casa”.

“Había sangre por todos lados y un olor que me descomponía. Me bañé y dejé mi ropa manchada de sangre junto con unos trapos en un canasto plástico que escondí debajo de una planta en el patio. Luego caminé unas cinco cuadras, pedí un remís y me dirigí a un lugar llamado Campo de Invierno. Allí tiré el cuchillo al lago", terminó contando.