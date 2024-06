Máximo Kirchner le dijo a Javier Milei "que no se enoje", que puede vetar la movilidad jubilatoria

En este contexto, Máximo Kirchner le dijo al Presidente que no se enoje. Señaló que se aprobó en Diputados el proyecto del diputado de la UCR Martín Tetaz “y bienvenido sea por los jubilados”. Aunque recordó que la fuerza política que lidera aportó 99 votos. No obstante, sugirió al Presidente que “tiene capacidad de veto también, eso es parte de la democracia; lo adelantó y no hay que enojarse tampoco”.