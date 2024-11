"Me compró": la frase de Luis Juez sobre Javier Milei y un llamado clave

El senador cordobés Luis Juez , representante de Juntos por el Cambio , compartió una anécdota que resalta su relación personal con el presidente Javier Milei . “Tengo una relación muy cercana con el presidente. Él siempre me trata con afecto y cariño”, expresó Juez al rememorar el episodio durante una entrevista con Neura Media, el canal donde trabaja Alejandro Fantino.

Según relató Juez, todo comenzó una noche cuando estaba jugando al fútbol. “Eran las once de la noche y me sonó el teléfono”, recordó. Al terminar el partido, decidió devolver la llamada, y al otro lado de la línea estaba Milei, quien se encontraba en San Francisco, Estados Unidos, como parte de una gira oficial. “Estábamos con Karina en las oficinas de META, la empresa dueña de Facebook”, le contó el mandatario. En esa ocasión, los ejecutivos de la compañía les habían mostrado un dispositivo destinado a ayudar a personas con parálisis cerebral. Fue entonces cuando Milei mencionó a Juez: “Me acordé de Milagros. ¿Vos me dejás que vea si puedo hacer algo?”.