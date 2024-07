Miguel Ángel Pichetto apuntó contra el Gobierno: "Que se ponga a gestionar"

Por su parte, le reclamó al oficialismo trabajar en proyectos de leyes más chicos y temáticos, en lugar de enviar al Congreso mega paquetes, a los que calificó de “pavadas” que entorpecen el debate parlamentario, y cuestionó la representatividad de la Cámara de Senadores.

Qué análisis hizo Miguel Ángel Pichetto

“Hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más chicas, sobre cada tema una ley. Algo que sea razonable, no vengan de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo (el asesor Federico) Struzenegger, no volver con una pavada de estas porque no se avanzaría”, sostuvo al respecto.

milei congreso.jpg El Congreso, escenario donde mejor se desenvuelve Miguel Ángel Pichetto.

Asimismo, agregó: “No tengo nada con Sturzenegger, me parece que la experiencia de estas leyes ómnibus que pretenden ser institucionales traen aparejados un fuerte estrés institucional en términos del debate porque aborda además distintos temas, muchos de ellos totalmente distintos que no permiten un desarrollo de la discusión parlamentaria rápida, eficaz que dé respuesta al gobierno con mayor celeridad”

Para Pichetto, “la Cámara de Diputados ha tenido que hacer de Cámara Federal, una anomalía de la vida parlamentaria porque si hay alguien que debe bregar por el interés de la provincia es la Cámara de Senadores”, y planteó que la Cámara Alta “no representa genuinamente los intereses de las provincias”.

Si bien destacó el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso criticó que la preservación del régimen de beneficios para los industriales de Tierra del Fuego: “Puede gobernar un sector peronista, otro de corte libertario, puede gobernar Milei y mañana Myriam Bregman con el trotskismos que los beneficios de algunos empresarios se van a seguir manteniendo para toda la vida”.

“Es muy injusto porque genera beneficios excepcionales para personas que han sido usufructuarios durante mucho tiempo. No digo desmantelar, pero si empezar a pensar que deben tributarse algunos de los impuestos, el IVA. Tampoco se tocó el impuesto al juego. Está gravado, pero hay que aumentar los gravámenes de esa actividad que produce pobreza, adicciones, y un deterioro en la persona que juega”, argumentó.

El desembarco de Sturzenegger

Consultado sobre el futuro desembarco en el Gabinete del asesor presidencial Federico Sturzenegger y su vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el diputado opositor planteó que se trata de un problema que debe resolver la administración.

Federico Sturzenegger 1200x678.jpg Federico Sturzenegger.

“A mi no me da miedo más nada en la Argentina. Es una evaluación del Presidente, veremos cómo funciona. Ha habido cimbronazo en los últimos días que no son responsabilidad del Congreso sino de la propia visión económica del Gobierno”, sostuvo, y agregó: “Si el Presidente cree que Sturzenegger le puede dar un aspecto positivo a su gestión y que no va a coalicionar con el ministro de economía veremos… son personalidades fuertes, ya ha habido problemas, pero se supone que ese tema se habla”.

Ampliación de la Corte Suprema y la baja de imputabilidad

El referente de Peronismo Republicano coincidió con el oficialismo en que la Corte Suprema es “muy chica” y se mostró a favor de la ampliación del Máximo Tribunal. “Tenemos el mismo número que Uruguay. Históricamente hubo 9, después 7 y ahora 5 integrantes. Es una opción. Debería buscarse consensos políticos. Son materias discutibles y opinables”, puntualizó.

“Siempre sostuve que la Corte era muy chica. Una Corte de 7 miembros sería razonable. No más que eso”, opinó.

También se diferenció en la propuesta de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) quienes plantearon reducir la baja en la edad de imputabilidad a 13 años. “Hay que tener una compresión de qué se vota. 16 años es una edad bastante lógica. Es otro debate para hacer ruido".

"Hay que armar un modelo de sistema penitenciario para menores que cometen delitos de ultra violencia. No podes mezclarlo con mayores. Pero en un país con un sistema penitenciario colapsado…”, justificó.

Por último, el legislador planteó tras la sanción de la Ley Bases debe abrirse una etapa de “diálogo razonable, de respeto por las instituciones que funcionan”, y que el Gobierno debe gestionar con “gente que tenga experiencia y capacidad”. “Tiene falencias, debe arreglarlas, para mencionar una, no es un tema que tenga que ver con las personas sino con las estructuras, menciono el tema de Capital Humano. Es imposible que esa estructura funcione con eficacia con toda la carga que tiene encima y los temas de alta sensibilidad que tiene que ver con la sociedad”, criticó.

“Está la educación, el área social, alimentos, de planes, niñez, de trabajo, me parece que a lo mejor hay que descomprimir un poco y no es tan importante que en lugar de 8 sean 10 los ministerios. Lo importante es que funcionen y que den respuesta a la tarea cotidiana del Gobierno”, concluyó Pichetto.