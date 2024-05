Miguel Ángel Pichetto, el desayuno con una pistola y la muerte por eutanasia

En una entrevista donde repasó varios temas, se viralizó un clip en el que le preguntan por una anécdota que no pasó desapercibida. Su postura al respecto.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto , jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, brindó una extensa entrevista al ciclo "On the record", de Iván Schargrodsky por Cenital. Allí sorprendió por varias declaraciones, pero sobre todo por su confesión de que desayuna con una pistola al lado del café.

"¿Cómo era eso que vos desayunabas con la nueve milímetros de un lado y no se qué otra cosa del otro?", le consultó Schargrodsky durante la entrevista, en una pregunta que no le gustó mucho al diputado pero aún así no se negó a responder.