El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto , titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara baja, afirmó este martes que el Congreso tiene intenciones de darle al Ejecutivo “las herramientas” que necesita para gobernar, y evaluó que paro de la CGT convocado para el próximo 24 de enero es una medida que "no tiene lógica".

“La CGT debería repensar este paro por tratarse de una medida prematura y poco oportuna. Es una medida que no tiene lógica. No es algo inteligente. Creo que es algo que está en revisión y podría no concretarse", señaló Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia.