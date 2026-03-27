Modifican los requisitos de las becas Progresar: cuánto se cobra y hasta cuándo anotarse

La nueva medida del Gobierno impone más obligaciones a los estudiantes. Cuál es el monto actualizado.

El Gobierno fijó en $35.000 el monto mensual de las becas , en un contexto donde el acceso y la permanencia exigen más condiciones.

El Gobierno Nacional oficializó cambios en el programa de becas Progresar y definió el calendario de inscripción para 2026. La medida quedó establecida en la Resolución N° 172/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La medida punta a reordenar requisitos, plazos y condiciones de permanencia para quienes buscan acceder o renovar el beneficio.

Además de los ajustes administrativos, se fijó un nuevo monto mensual y se incorporaron obligaciones más estrictas para los beneficiarios. El esquema incluye cuatro líneas: finalización de estudios obligatorios, educación superior, enfermería y formación profesional.

Nuevas fechas y monto actualizado

Uno de los puntos centrales es la confirmación del cronograma de inscripción. La convocatoria para completar la educación obligatoria abrirá el 27 de marzo y cerrará el 24 de abril de 2026.

En tanto, las líneas de educación superior y enfermería funcionarán entre el 6 y el 30 de abril, mientras que la formación profesional tendrá un plazo más amplio, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

becas-progresar.jpg Las becas Progresar abren su inscripción con un nuevo esquema de requisitos, plazos definidos y mayores controles para los beneficiarios.

El Gobierno también estableció un monto mensual unificado de $35.000 para todas las líneas del programa. Este valor busca sostener el incentivo económico en un contexto de ajuste fiscal, aunque queda por verse su impacto real frente al costo de vida.

Otro cambio relevante se vincula con la duración del beneficio. Quienes ingresen en la primera convocatoria podrán recibir la beca durante hasta doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda instancia tendrán un máximo de seis meses de cobertura.

Condiciones más estrictas para mantener la beca Progresar

El nuevo esquema incorpora una serie de exigencias para conservar el beneficio. Los titulares deberán informar cualquier cambio personal, académico o laboral dentro de los 30 días. Esto incluye modificaciones en ingresos, domicilio, situación familiar o condición de estudiante.

La actualización de datos deberá realizarse a través de distintos canales: la plataforma Progresar para cuestiones educativas, ANSES para aspectos económicos y la aplicación Mi Argentina en caso de cambios de domicilio.

También se definieron límites en la extensión del beneficio. En la línea de finalización de estudios obligatorios, la beca podrá renovarse por hasta cuatro años, mientras que en formación profesional solo se permitirá extenderla por dos cursos por ciclo lectivo.

Estas medidas apuntan a un mayor control del programa y a evitar irregularidades, aunque implican una carga administrativa más alta para los estudiantes.

Requisitos según cada línea del programa

Los requisitos varían según el tipo de beca, pero mantienen algunos criterios comunes. En todos los casos, se exige residencia legal en el país, DNI vigente y un tope de ingresos equivalente a tres salarios mínimos del grupo familiar.

Para la finalización de estudios obligatorios, podrán inscribirse jóvenes de entre 16 y 24 años, con excepciones para personas con hijos a cargo o pertenecientes a grupos vulnerables, quienes no tendrán límite de edad.

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En el caso de educación superior, el rango general va de 17 a 25 años, con posibilidad de extenderse hasta los 30 en determinadas situaciones. También se contempla el ingreso de estudiantes en carreras estratégicas como matemática, física o química.

La línea de enfermería no fija un límite máximo de edad, lo que busca incentivar la formación en un área clave del sistema de salud. Por su parte, la formación profesional está dirigida a personas de entre 18 y 24 años, aunque el límite puede ampliarse hasta los 35 para quienes tengan hijos o no cuenten con empleo formal.

Además, todos los postulantes deberán acreditar condición de alumno regular y completar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos.