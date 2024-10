Muerte de Liam Payne: el audio de la llamada al 911

La sorpresiva muerte del ex cantante de One Direction, Liam Payne , sigue generando una enorme repercusión a nivel mundial. En las últimas horas, se conoció el audio de la llamada al 911 por parte del hotel de Palermo en el que falleció el músico.

La operadora del 911 repasa los datos y pide nuevamente el nombre del hotel, sin embargo la llamada parece cortarse. Instantes después hay una nueva comunicación, en la que se detallan cuestiones varias, como el estado de Payne y la advertencia del personal del hotel respecto a un potencial riesgo de muerte.

Así quedó la habitación de Liam Payne

El artista se encontraba visitando Argentina desde principios de mes para sorprender a su ex compañero de banda Niall Horan, que se presentó en Argentina el pasado 2 de octubre.

Liam, de 31 años, cayó del tercer piso del hotel Casa Sur de Palermo ubicado en Costa Rica al 6000, y se hospedaba en la habitación número 10.

720 - 2024-10-17T084838.144.webp

Fuentes policiales difundieron el estado en el que se encontraba la habitación en la que se hospedaba el cantante. En la primera imagen se puede ver la pantalla de un monitor destruida, objetos tirados y copas de champaña a medio llenar.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la Comisaría 14B recibió el llamadoa las 17:04, desde el alojamiento. En la comunicación informaron que el británico cayó hacia el patio interno del lugar.

Asimismo, Crescenti aseguró que cuando el personal de emergencia llegó a la escena, “no hubo posibilidad de hacer nada”, se encontraron con “lesiones gravísimas compatibles con el accidente”.

720 - 2024-10-17T084834.696.webp

“Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte como una fractura en la base del cráneo” explicó Crescenti y remarcó que “esperan las pericias” para saber en detalle cómo ocurrió el accidente fatal.

La transcripción de la llamada al 911

- Buenas tardes, una emergencia.

- Hola, buenos días. Recién llamé, que se me cortó. Llamo al hotel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032.

- ¿Qué sucede en el lugar, señor?

- Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

- ¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor?

- Sí, correcto.

- Me dijo Costa Rica, ¿qué altura, señor? Discúlpeme.

- Costa Rica 6032.

- Esto pertenece al capital, ¿no? Entre Arévalo y Chalmer.

- Sí.

- ¿Hotel de dónde? ¿Cómo se llama el hotel?

- Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. El está en una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida.

- ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda?

- No, no, es... hace dos o tres días que está acá.

- Comprendo. ¿No sabrián ningún dato porque no pueden ingresar, no?

- No.

- ¿Notificamos a lo que es el personal de SAME también, escuchado?

- Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno...

- En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para aportarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado?

- Yo soy el jefe de recepción.

- ¿Encargado del lugar sería, no?

- Sí, sí.

- Ya se notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor?

- Esteban.

- Ya se notificó. Espere el móvil por favor.

- Ok.

- Gracias por comunicarse. ¿Puede liberar la línea?

- ¿Mandan a la policía también o no?

- La policía de lo que es la comuna, deme un segundo que se... ¿Comuna 14 y SAME?

- No, no, no. Solamente al SAME. Solamente al SAME.

- Comprendo. No se preocupe que eso se notificó igual.

- Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias.

- Ya que usted me dice que está bajo los efectos de alcohol y estupefaciente, el SAME no entra solo.

- ¿No entra solo el SAME?

- No.

- Ok.

- Igual se notifica. Igual si usted llega, llega el personal policial, le explica y si requiere SAME, le dan aviso.

- Bueno, ok. Perfecto.

- Ya se notificó igual. Que tenga un buen día, señor.

- Bueno, gracias. Igualmente.