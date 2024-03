Murió el periodista, escritor y panelista de 6,7,8 Jorge Dorio

La carrera de Jorge Dorio

Dorio nació en el barrio de Barracas de la Capital Federal el 26 de marzo de 1958 y cursó sus estudios en el Nacional de Buenos Aires. Incursionó en el periodismo en la década del ‘70 y dirigió la revista Periscopio, junto al músico uruguayo Jorge Nasser, una de las referencias para los jóvenes de la época.

Empezó su carrera en los medios junto con Caparrós y luego pasó por diferentes envíos televisivos y radiales junto a Alejandro Dolina en La venganza será terrible y, más tarde, en La barra de Dolina, por Canal 7 Argentina. También fue parte de Badía y compañía.

Además, el periodista participó en 2001 como analista en la primera versión de Gran Hermano, en un panel que también integraba el semiólogo Eliseo Verón.

Jorge Dorio a mi entender uno de los mejores panelistas que tuvo #granhermano — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) March 13, 2024

Al conocerse la noticia de su muerte, Gastón Trezeguet, participante de la primera edición y actual productor y panelista, lo recordó en sus redes: “Jorge Dorio a mi entender uno de los mejores panelistas que tuvo Gran Hermano”.

Tras su paso por 6,7,8, Dorio tan sólo participó del programa Uno Mas Uno Tres conducido por el periodista Santiago Cúneo y que se emitió sólo por Internet. "Me quitó trabajos haber conducido 678... Aunque esa experiencia realmente la disfruté mucho. Creo que hice un laburo bueno, estoy contento con lo que realicé durante ese período. Sé que a mucha gente le produjo molestia y desagrado mi participación y a partir de ahí no me dieron más bola", dijo a una entrevista con Clarín.

Sin embargo, Dorio no se mostró arrepentido y reafirmó que volvería a ser parte del ciclo televisivo ligado a la gestión de Néstor y Cristina Kirchner.

Tras el cambio de gobierno, y la asunción de Javier Milei el periodista fue uno de los 500 trabajadores a los que no se lo renovó contrato en Radio Nacional.

Durante los últimos años, Dorio se encontraba activo y en ejercicio de su profesión. La semana pasada dio una charla en Salliqueló, tras el encuentro se descompensó y debió ser internado.

“Se infartó luego de la charla, lo tuvieron que intubar y lo llevaron a Trenque Lauquen, le pusieron dos stent pero era muy grande el infarto. Logró salir del respirador, lo pasaron a piso, estaban,, esperando para que pasaran un par de días y puedan trasladarlo pero esta madrugada falleció”, explicó su hijo Franco.