Ola de calor: seis provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias

Otras seis provincias del país se encuentran bajo advertencia por fuertes tormentas, lo que llevó al SMN a emitir alertas de nivel amarillo. Este pronóstico afecta a la mitad este de las provincias de Salta y Jujuy, a casi la totalidad de Formosa con excepción de su zona sur, al norte de Chaco y de Santiago del Estero y a gran parte de Tucumán.

De acuerdo con la entidad, las tormentas estarán acompañadas por diversos fenómenos meteorológicos. Entre ellos, se prevé caída de granizo, significativa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que, en algunas áreas, podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Además, se estima que los valores de precipitación acumulada variarán según la región, ubicándose entre los 15 y 40 milímetros en promedio. No obstante, en sectores específicos, estos niveles podrían llegar a ser aún mayores.

Las recomendaciones de seguridad son: no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, estar atento ante la posible caída de granizo, preparar una mochila de emergencias y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

También se mantiene este miércoles una alerta por vientos en la costa que va desde Río Negro hasta Santa Cruz. Las áreas impactadas incluyen la costa de San Antonio, Viedma, Rawson, Florentino Ameghino, Deseado y Magallanes.

Según el SMN, la región será afectada por vientos provenientes del sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 85 km/h.

Neuquén: cómo va a estar la temperatura el resto de la semana

Llegamos a mitad de semana. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles será una jornada con cielo algo nublado, con presencia de viento del cuadrante oeste, ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, principalmente en horas de la noche.

Además, anticipa que podría haber tormentas aisladas durante la noche y madrugada del jueves. Se prevé una temperatura máxima prevista en 34°C.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se mantienen los días cálidos en la semana. Para el fin de semana y hasta fines de enero, caluroso en el norte de la Patagonia.

En cordillera, tiempo bueno y cálido. Habrá descenso de la temperatura con aire más frío y húmedo durante el jueves y el viernes.