Pagaban hasta $200 mil por cada chica: el entramado de la red de trata que captaba estudiantes

La banda la lideraba un remisero y ya hay más de 30 víctimas. Las imágenes y los mensajes que encontraron.

La investigación determinó que las víctimas eran captadas en las inmediaciones de colegios públicos y privados.

La Justicia Federal avanza en una causa que expone una organización dedicada a la captación y explotación sexual de menores . Nueve personas enfrentan cargos por integrar esta red de trata, que operaba cerca de escuelas públicas y privadas.

Las víctimas suman al menos 33 , tienen entre 12 y 17 años, aunque los investigadores no descartan que aparezcan más casos. El juez federal de la provincia de Salta, Julio Bavio amplió las imputaciones y extendió la investigación hasta mayo de 2026, ante el volumen de pruebas pendientes.

El caso salió a la luz en junio de 2024, a partir de la denuncia de una madre que encontró en el celular de su hija de 16 años mensajes de contenido sexual con un hombre adulto. Ese hallazgo desencadenó allanamientos, detenciones y el pase de la causa al fuero federal por tratarse de trata de personas .

Desde entonces, las pericias revelaron un modus operandi sistemático que involucraba regalos, dinero y coerción para mantener a las adolescentes en la red.

La mujer alertó a la policía al descubrir un teléfono de alta gama en poder de su hija y conversaciones explícitas. Los agentes identificaron al contacto como un remisero que circulaba en un Volkswagen Voyage por el sur de la capital salteña. Este hombre transportaba a las menores y las ponía en contacto con clientes.

La policía allanó su domicilio, secuestró dispositivos y lo detuvo con prisión preventiva. Las pericias en su teléfono mostraron imágenes y videos de explotación infantil, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar el traspaso al Juzgado Federal N°1. Allí, los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual tomaron el caso y ampliaron la pesquisa.

El funcionamiento de la red de trata y las prácticas aberrantes

Hasta el momento se pudo conocer que la organización llevaba al menos dos años activa. El remisero actuaba como coordinador principal: captaba a las alumnas a la salida de los colegios con promesas de regalos y dinero, las llevaba a hoteles sobre la Ruta 26, departamentos o domicilios de los imputados. Los clientes pagaban entre 60 mil y 200 mil pesos según las prácticas solicitadas.

Entre los imputados figuran dos empresarios y otros hombres que no solo consumían los servicios, sino que participaban en la captación. Las víctimas declararon que estos adultos les pedían reclutar a más amigas del colegio. Cuando las adolescentes cumplían 18 años, las descartaban y buscaban nuevas menores.

Los allanamientos permitieron secuestrar celulares con chats de WhatsApp reveladores. En uno, un cliente pidió “una nena para una despedida de soltero” y el remisero respondió: “Tengo una chica de 16”. Otros mensajes ofrecían servicios para “una noche de aventura” o después de partidos de fútbol. Estos elementos probaron la existencia de una estructura organizada.

Los cargos contra los imputados y el avance actual

De los nueve detenidos, ocho responden como coautores de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por la minoría de edad de las víctimas, la cantidad involucrada y el número de participantes. Cinco enfrentan además el delito de asociación ilícita para promover la prostitución.

Otros cargos incluyen tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil para seis imputados, corrupción de menores para uno, abuso sexual de una niña de 13 años para dos, y promoción de prostitución agravada para otros dos.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) intervino para asistir a las víctimas con apoyo psicológico. Las adolescentes continúan declarando en cámaras Gesell. El juez Bavio de Salta aceptó la ampliación de imputaciones tras una audiencia extensa a fines de diciembre de 2025.