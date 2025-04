"Parecía que se iba a estrellar": la impresionante maniobra de un piloto de Aerolíneas Argentinas

Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que realizar una impresionante maniobra, ya que el piloto estimó que no era seguro aterrizar. La aeronave, que tenía estipulado arribar en Aeroparque, Buenos Aires cerca de las 20.50 horas, en medio de un frente de tormentas y fuertes vientos que azotaron al Área Metropolitana.

Según el relato, el piloto se tuvo que desviar hacia Montevideo y regresar una vez que las condiciones climáticas mejoraron. La Nación informó, de acuerdo a la información brindada por Aerolíneas Argentinas, que se realizó una maniobra denominada "go around".

aerolineas argentinas.jpg

"En medio de turbulencias, y habiéndose efectuado una maniobra de este tipo, los pasajeros pueden percibir una situación de incomodidad. Sin embargo, es una maniobra de seguridad que forma parte de los protocolos y que se entrena en forma recurrente por los pilotos", agregaron.

Un piloto dialogó con el mismo medio y punteó las situaciones en las que se aplica dicha maniobra: “En la aviación, go around o maniobra de escape, se refiere justamente a una técnica de aborto de aterrizaje que realiza un avión cuando no puede tocar suelo con seguridad. Es la mejor decisión que puede tomar el piloto en estas situaciones”

“Esa maniobra se practica siempre en el simulador, incluso a veces hasta con un único motor para plantear una situación grave. Es el momento más vulnerable de la aeronave porque venimos con muy poca velocidad. Y tampoco hay mucho tiempo para avisarle a los pasajeros”, completó.

Cómo fue el incidente que obligó a un vuelo a desviarse

La aeronave que pertenece a la aerolínea de bandera y viajaba de Ushuaia a Buenos Aires, sufrió fuertes turbulencias cuando se disponía a aterrizar en el Aeroparque. El avión, que previamente se había desplazado desde el aeropuerto en el barrio de Palermo hacia El Calafate, fue desviado a la capital uruguaya.

“Veníamos de Ushuaia. Comenzamos a tener turbulencias muy violentas 20 minutos antes de aterrizar en Aeroparque. Estuvimos a nada de estrellarnos. El piloto pegó un volantazo. Pudimos salir rápidamente de Aeroparque. Estuvimos en turbulencia los 20 minutos siguientes. Nos desviamos y aterrizamos en Montevideo. No sabemos qué va a pasar”, contó a La Nación Leandro Vesco, uno de los pasajeros y periodista de este medio.

la nacion.avif

“Cuando se produjo el momento de turbulencia, hubo gritos. El avión parecía que se partía”, recordó Leandro. Mientras tanto, Verónica, otra pasajera, reconstruyó el episodio: “Salimos de Ushuaia sabiendo que había alerta naranja en Buenos Aires. En pleno proceso de aterrizaje, las turbulencias y la poca visión fueron extremas. Algunos pasajeros sufrieron ataques de pánico, había mucho temor. Parecía que se iba a estrellar. Fue una sensación espantosa”.

“El piloto hizo una maniobra de escape, según sus palabras, y aterrizamos en Montevideo. Ahora estamos esperando cómo seguir”, concluyó.

Dos vuelos más de Aerolíneas Argentinas tuvieron también que aterrizar en la capital uruguaya (AR 1879 y ZP 818, de Paranair) debido a las condiciones meteorológicas, según informó La Nación.