Pascuas 2025: qué día cae este año y cuánto falta para Semana Santa

De acuerdo a la Enciclopedia Católica, la luna del calendario asegura la uniformidad para la conmemoración del Domingo de Pascua en todos los países del mundo. Cabe puntualizar que la Semana Santa se inicia con la celebración del Domingo de Ramos, que marca la Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Por otra parte, la tradición de comer huevos de chocolate en el domingo de Pascua está presente en varios países del mundo. ¿Por qué se hizo costumbre a lo largo del tiempo? Es que el huevo de Pascua es, en sí mismo, un sinónimo de fertilidad y renacimiento. En la Edad Media ya se regalaban huevos de gallina a los niños durante las celebraciones.

La historia cuenta que, entre los siglos IX y XVIII, la iglesia prohibió comer huevos en la Cuaresma, puesto que los consideraban semejantes a la carne roja. Ya en el siglo XIX, alemanes, italianos y franceses comenzaron a elaborar huevos de chocolate para comer y regalar en el domingo en que se celebra la Resurrección de Jesús.

Tal cual lo señalado más arriba, el Domingo de Pascua marca el final de la Semana Santa. ¿Qué se conmemora en cada uno de los días?

Domingo de Ramos: representa la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Lunes Santo: unción de Jesús en casa de Lázaro. Ese día Jesucristo expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Martes Santo: Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

Miércoles Santo: Judas traiciona a Jesucristo por treinta monedas de plata.

Jueves Santo: día que conmemora La Última Cena y el Arresto de Jesús.

Viernes Santo: Vía Crucis; Crucifixión y Sepultura de Jesús.

Sábado Santo: Soledad de María y Víspera de Pascua.

Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesús.

En 2025, el Domingo de Pascua cae el domingo 20 de abril. Esta fecha establece el final de la Semana Santa, que comienza el domingo 13 de abril (Domingo de Ramos).

Cabe señalar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables-. En relación a la Semana Santa, estipuló el jueves 17 de abril como día no laborable y el viernes 18 de abril como feriado inamovible.