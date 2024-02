Patricia Bullrich apuntó contra el gobernador de Chubut: "Un miembro del PRO no puede hacer eso"

Y concluyó: "El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos".

En diálogo con Radio Mitre, la titular del PRO siguió opinando sobre el tema y señaló que "la discusión de un gobernador con el poder central es una discusión razonable. Yo hablé la semana pasada con Torres y él me planteó que estaba muy ofuscado con lo que había pasado. Si bien es una deuda, nadie le está reteniendo la coparticipación, me parece que esa es una discusión válida”.

“Lo que no puede hacer de ninguna manera un miembro de Pro es hacer una rebelión planteando que no va a dejar sacar petróleo, generando una situación de incertidumbre nacional e internacional, tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador, el petróleo es de las empresas y además de los ciudadanos chubutenses, y también de una parte de la nación. Nunca pensé que un gobernador iba a decir ‘yo me paro sobre el petróleo y no dejo que se saque petróleo’”, agregó Bullrich.

La pelea entre Javier Milei y los gobernadores

La disputa entre el presidente y los gobernadores provinciales de todos los signos políticos tuvo un escandaloso episodio este viernes, que se suma a los ya existentes luego de la votación de la Ley Ómnibus.

La puja empezó con la denuncia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien dijo que Javier Milei retuvo "ilegalmente" $13.500 millones de los pagos por coparticipación a su provincia: "Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", explicó.

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina", había lanzado el gobernador este viernes en un acto por el aniversario de Comodoro Rivadavia.

La respuesta de Milei encendió aún más el enojo: “Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, publicó la Oficina del Presidente.

A partir de esto, el gobernador de Chubut recibió el apoyo de todo el arco de gobernadores del país e inmediatamente, en un comunicado bajo el título "Las provincias unidas del sur", los gobernadores de la Patagonia se plantaron: "Si no envían recursos, Chubut no entregará su petróleo y su gas".

En el documento, firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), expresaron: "Hoy la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero, el Ministerio de Economía nos retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", denunciaron.