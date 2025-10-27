Patricia Bullrich: "El triunfo de LLA nos pone al borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas"

La ministra de Seguridad salió electa senadora nacional tras los resultados de las elecciones legislativas, y destacó las leyes por las que trabajará en el Senado.

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones legislativas de este domingo a nivel nacional frente a Fuerza Patria con más del 40% de los votos, y obtuvo más del 50% en CABA. Con estos números, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , fue electa como senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Bullrich asumirá su banca desde el 10 de diciembre y tras conocerse los resultados de las elecciones, celebró el contundente triunfo de LLA: “La sociedad le dio un apoyo enorme”, destacó el domingo tras los comicios.

Este lunes por la mañana, ya con la confirmación del triunfo contundente del oficialismo en todo el país, la funcionario volvió a hablar. "Los resultados son impresionantes, el pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio, dijo acá estamos a mitad de camino, nos quieren hacer volver para atrás pero queremos ir hacia adelante", indicó.

Y destacó que en la ciudad de Buenos Aires los números fueron extraordinarios, como así también en Provincia de Buenos Aires también y en 16 provincias . "Veníamos viendo un clima muy favorable, de gente que quería que el país siga avanzando, y em las últimas semanas empezamos a sentir ese calor", señaló.

Al ser consultada sobre la implementación de la Boleta única de Papel, afirmó que "es un sistema de votación es extraordinario, rompe con toda la picardía y la corrupción política, el voto cadena, te hago votar lo que yo quiero a cambio de algo . Es un sistema rápido y un gran paso de la democracia".

Patricia Bullrich

"La Libertad Avanza mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores que nos pone al borde de un acuerdo político con sectores que no son kirchneristas y que realmente tienen voluntad de buscar un acuerdo, y que Argentina saque leyes importantes para bajar el costo país", valoró.

En este sentido, Bullrich destacó la importancia de tres leyes "En primer lugar, bajar impuestos para que Argentina sea un país más competitivo, en segundo lugar modernizar los sistemas laborales, y un tercer tema es un Código Penal para que el que las hagas realmente las pague. Son tres temas que vamos a trabajar fuerte en el Congreso", dijo.

Sobre la persona que la reemplazaría en el Ministerio cuando asuma como senadora, aseguró que "Será alguien que siga la misma línea que llevamos hasta ahora de orden en las calles, tener en claro a quiénes defendemos, vamos con todo contra los delincuentes y esa línea la seguirá el Presidente de la Nación".

La Libertad Avanza arrasó con CABA con 47,44% de los votos

Los porteños eligieron diputados nacionales y senadores que representarán a la Ciudad en el Congreso. En total, se renovaban 12 bancas en Diputados y 3 en el Senado, lo que convierte a la elección en un punto clave para la correlación de fuerzas en el ámbito nacional.

Las principales fuerzas políticas protagonizan una disputa cerrada. Por un lado, La Libertad Avanza, con el respaldo del presidente Javier Milei, busca consolidar su poder legislativo en el distrito donde nació políticamente. Enfrente, el peronismo porteño intenta recuperar terreno luego de años de predominio liberal y opositor.

A su vez, la coalición Juntos por el Cambio, históricamente fuerte en la capital, llega dividida y con el desafío de sostener presencia frente a nuevas expresiones políticas. Los primeros sondeos a boca de urna, difundidos de manera extraoficial, anticipan una elección pareja entre las tres principales fuerzas, aunque sin diferencias concluyentes.

