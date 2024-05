Pese a la crisis, cayó la mora en los pagos con tarjetas de crédito

Los datos sólo incluyen a quienes se atrasaron con el pago, pero no a quienes hicieron el pago mínimo o uno parcial. En este segmento, algunos analistas aseguraron que se mantuvo estable en los bancos la cantidad de clientes que hicieron pagos parciales. Y en algunas entidades esa tendencia incluso bajó: en el Nación dijeron por ejemplo que en el último trimestre de 2023 un 22% de los clientes no pagó el total del resumen y entre enero y marzo el porcentaje bajó al 20%.

También estiman que, con la baja que tuvieron los plazos fijos, ya quedó atrás la tendencia que se vio en 2023: pagar el mínimo de la tarjeta, hacer un plazo fijo, y luego pagar el resto de la tarjeta con los intereses ganados.

A esto se suma que el mega decreto encareció fuerte el endeudamiento con las tarjetas de crédito, ya que eliminó el límite máximo del 50% en la tasa punitiva por no hacer al menos el pago mínimo. Solamente quedó restringida la posibilidad de capitalizar esos intereses punitorios. Y se liberaron también las comisiones que las tarjetas de crédito pueden cobrar a los pequeños comercios, que tampoco tendrán plazos establecidos para acreditar el monto de las ventas.

WEB-comercios-no-pueden-manipular-tarjetas-de-debito-y-credito Las tarjetas de crédito y débito ya no enviarán el resumen físico.

Según otro informe del Banco Central, en enero creció 20% interanual y 5,1% mensual el uso de las tarjetas de crédito, con 138 millones de pagos por un total de $3,2 billones. Fue el nivel más alto de los últimos cuatro años y mantuvo la tendencia de diciembre, cuando las operaciones crecieron 14,4% en cantidad y 9,7% en montos.

Varios analistas sostienen que el crecimiento que vienen teniendo las tarjetas de crédito en cantidad de operaciones es mayor al registrado en los montos, lo que mostraría que los plásticos se estarían usando para compras más chicas. De hecho, el INDEC aseguró que en diciembre las tarjetas de crédito fueron el medio de pago más usado en los supermercados en el último año, por encima de las tarjetas de débito y el efectivo.

Sobre los consumos en dólares con tarjeta, un informe de First Capital Group aseguró que en enero crecieron 29,5% interanual y 17,8% mensual, por un total de US$338 millones. “Se observa un crecimiento importante del saldo pese a que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior. La normalización del tipo de cambio más impuestos debería ser una prioridad para no perjudicar a los consumidores”, sostuvo.

Paso a paso cómo pagar la tarjeta

¿Cómo pagar con dólares el saldo dólares de la tarjeta para evitar problemas?

Los bancos advierten que el pago en dólares sólo está disponible hasta la fecha de vencimiento de la liquidación. Y para evitar inconvenientes, se pueden seguir estos tres pasos:

- Pedir un stop debit. Implica solicitarle al banco que por esta vez no aplique el débito automático. Se puede hacer online, por teléfono o por otros medios, y será clave para evitar cobros duplicados.

- Pagar el saldo en dólares con dólares. Muchos bancos permiten hacerlo por home banking o en las máquinas de autoservicio con fondos de la propia caja de ahorro en dólares. También se pueden llevar los dólares en efectivo a una sucursal.

- Pagar el saldo en pesos con pesos. Se puede hacer online o en el banco. Pero en este caso, en vez de abonar el total de pesos que aparece en el resumen, se podrá restarle a esa suma los recargos identificados como "Impuesto PAIS" (30%) y como "Percepción RG 4815" o "RG 5463" (30%).

De esta manera, ambos recargos podrán dejarse impagos sin que eso genere intereses. Otra opción es abonarlos: en ese caso, el dinero deberá ser devuelto cuanto antes o quedará a favor para la siguiente liquidación.