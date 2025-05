Piden juicio político contra la jueza Julieta Makintach por su rol en el juicio por la muerte de Diego Maradona

julieta makintach jueza juicio diego maradona Gentileza Clarin

En ese sentido, también acusan a la jueza de facilitar el ingreso de camarógrafos, guionistas y productores utilizando su investidura como funcionaria judicial, y de permitir la toma de imágenes no autorizadas de magistrados —como los jueces Savarino y Di Tommaso— así como de particulares damnificados.

Una de las imputaciones más graves indica que Julieta Makintach habría actuado con un “guion previo” durante el juicio, tomando decisiones judiciales concebidas de antemano para crear contenido más atractivo para la miniserie. En esa línea, se señalan cuatro fallos puntuales: su voto a favor del apartamiento del Dr. Baqué; el voto determinante para arrestar al testigo Julio César Coria por presunto falso testimonio; su apoyo al allanamiento pedido por el fiscal Patricio Ferrari; y el impulso a un careo entre testigos cuyas declaraciones habrían resultado contradictorias.

Desde la defensa de Dalma y Gianinna sostienen que tales conductas podrían encuadrar en al menos cuatro delitos: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

juicio maradona.png

El pedido de jury deberá ser analizado por el órgano competente en la provincia de Buenos Aires, que determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso disciplinario y eventualmente apartar a la jueza Makintach de sus funciones.

Mientras tanto, el juicio por la muerte del “Diez” continúa bajo una creciente lupa mediática y judicial. El reclamo de las hijas de Maradona pone en discusión no solo la transparencia del proceso, sino también los límites entre justicia y espectáculo, especialmente cuando se trata de una figura pública de la magnitud de Diego.

Se filtró el tráiler del documental de la jueza Julieta Makintach

El material audiovisual, titulado Justicia divina, se difundió por primera vez en plena audiencia, presentado por el fiscal Fernando Ferrari. El video, de un minuto y cincuenta segundos, tiene el formato de un documental profesional: montaje en blanco y negro, música dramática, imágenes de archivo del Diez, textos superpuestos, audios reales de la causa y una fuerte impronta cinematográfica. Pero lo más impactante fueron las imágenes de la propia jueza Makintach recorriendo pasillos, escaleras y ascensores del edificio judicial, en lo que parecía una puesta en escena cuidadosamente planeada.

Jueza Julieta Makintach documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

"Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza", sentenció el fiscal Ferrari ante la atónita mirada de los presentes. Las reacciones no tardaron en llegar. Gianinna Maradona y Verónica Ojeda rompieron en llanto al ver las imágenes, mientras los abogados defensores comenzaron a pedir, uno tras otro, la recusación de la magistrada por "falta de imparcialidad" y "comportamiento incompatible con su función".

La serie, que constaba de seis capítulos de media hora, tenía como eje narrativo el seguimiento de la jueza durante y después del juicio, en una supuesta búsqueda de justicia por la muerte del astro argentino. “Una historia que conmovió al mundo”, se lee en uno de los intertítulos. El cierre anticipado del tráiler exhibe con letras blancas el título de la serie: Justicia divina.

La polémica escaló con rapidez. El abogado Rodolfo Baqué, defensor de una de las enfermeras imputadas, fue uno de los primeros en levantar la voz: “Me sacaste del juicio para hacer un documental”, le gritó a Makintach frente al estrado. Luego se sumaron otros defensores. “El título es Justicia divina, ¿entonces qué tengo que pensar? ¿Que ya tenía una condena decidida?”, se preguntó con dureza el abogado del psicólogo Díaz.

Jueza Julieta Makintach documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

Desde su lugar en el tribunal, Makintach intentó dar explicaciones. “Esto no lo hice yo. Nunca vi ese guión. No es mío”, se defendió. Sin embargo, las imágenes muestran lo contrario: múltiples tomas en distintas locaciones judiciales, primeros planos cuidadosamente dirigidos, y fragmentos de expedientes judiciales manipulados para formar parte del montaje. Ante el creciente repudio, su colega en el tribunal, la jueza Verónica Di Tomasso, le negó la palabra. Minutos después, Makintach admitió: “No me puedo hacer cargo. Hago lugar a la recusación”.

El golpe institucional fue fulminante. El presidente del TOC N°3 fue tajante al referirse al caso: “Este documental fue hecho a espaldas de todos. Es un bochorno mundial”. La salida de Julieta Makintach obliga ahora a reorganizar el tribunal en plena etapa crítica del juicio.