"Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto": la chicana de Alberto Fernández contra Espert

A través de X, el expresidente lanzó un contundente mensaje al diputado libertario tras bajar su candidatura por su vinculación con el narco Fred Machado.

Días atrás, Alberto Fernández lanzó un polémico mensaje contra José Luis Espert en el que le escribió "Pajert, yo te avisé y vos no me escuchaste", y reflotó un intercambio entre los dos del año 2013. En ese momento, el expresidente reaccionó ante una chicana y añadió: " ¿No predijiste que eras un libernarco?" .

Este mensaje está relacionado con el presunto vínculo entre Espert y Fred Machado , con prisión domiciliaria en Viedma por una causa vinculada al narcotráfico. Ahora, tras la baja de la candidatura del libertario, el expresidente Alberto Fernández aprovechó para chicanearlo.

En esta ocasión, reposteó un mensaje antiguo de Espert, en el que el ahora excandidato ironizaba sobre la supuesta "muerte política" del propio Fernández. " Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto !!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE", lanzó el ex mandatario.

Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE — Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2025

Según Espert, su salida de las elecciones es por una "operación"

El tuit de Fernández no tardó en viralizarse y, en menos de una hora, acumuló miles de interacciones, comentarios y memes. Muchos usuarios recordaron el apodo "Pajert" que el ex presidente le había puesto al libertario años atrás, cuando ambos protagonizaban cruces frecuentes en las redes sociales.

La chicana del expresidente llegó justo después de que Javier Milei elogiara públicamente al diputado en televisión, durante su paso por La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul. Allí, el Presidente calificó la decisión del economista de dar un paso al costado como un “gesto noble” y aseguró que “no duda de su honorabilidad”.

Como se mencionó anteriormente, el detonante fue el comunicado en el que Espert confirmó su salida de la carrera electoral y denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", escribió el economista liberal, reconociendo su alejamiento definitivo del proceso electoral.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

La polémica relación entre José Luis Espert y Fred Machado

Luego de que su relación con Federico "Fred" Machado tomara relevancia pública, el diputado nacional José Luis Espert comenzó un derrotero por los medios de comunicación afines al Gobierno en el que dio una serie de inconclusas explicaciones que no conformaron a propios ni ajenos.

Finalmente, el jueves por la tarde, un documento del Bank of America publicado por La Nación y Clarín confirmó que el candidato libertario recibió una trasferencia de 200 mil dólares de parte del empresario detenido en la Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos con cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

El documento confirma que una compañía del holding de Machado giró el dinero a Espert el 22 de enero de 2020, luego de la campaña presidencial de 2019 en la que el economista fue candidato.

Con esa prueba contundente sobre la mesa, Espert grabó un video que salió publicado esa misma noche: “Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado”, reconoce.

Además de los 200 mil dólares, el diputado viajó al menos 35 veces en aviones del empresario de los cuáles cinco habrían sido también su compañía.