Polémico video: un juez llevó a su hija en el baúl del auto y dio una insólita justificación

En las últimas horas, se conoció que el incidente ocurrió el pasado lunes 6 de enero cuando el juez regresaba a su casa tras una compra en un corralón.

Juez llevó a su hija en el baúl.mp4

Tras el revuelo que generaron las imágenes, Gershani Quesada reconoció el error pero dio una insólita justificación: dijo que había reclinado los asientos traseros para poder transportar los materiales de construcción que había comprado.

Y explicó que su hija no podía ir sentada por falta de espacio. “Mi hija más chica había venido de viaje a verme y tomé la decisión de subirla al vehículo y llevarla a mi casa, porque vivo cerca del puesto caminero de Las Rejas. Rebatí el asiento (trasero) para que entren los materiales que se ven en la foto, y mi nena no podía ir sentada porque el asiento estaba rebatido, lo cual es una irresponsabilidad mía porque viajaba sin el cinturón”, detalló.

Luego de sus explicaciones, pidió disculpó públicamente y en particular al personal policial que lo dejó pasar en el control de Las Rejas, a pesar de la infracción cometida. Destacó que asume toda la responsabilidad y reconoció que afortunadamente no ocurrió ningún accidente. “Cometí un error”, señaló en una entrevista radial.

“Estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado por las redes sociales como si hubiesen hecho la vista gorda. Muchos de ellos son de la Escuela de Cadetes y estuvieron haciendo su trabajo. El error es todo mío y me hago cargo, porque como padres debemos cuidar por la seguridad de nuestros hijos. Afortunadamente, no pasó nada, sino me lamentaría el resto de mi vida”, agregó.