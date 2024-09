Por qué causas el dólar MEP cayó debajo de los $1.200

En el caso del blanqueo, los depósitos privados en moneda extranjera llegaron el lunes 16 de septiembre a unos US$ 21.950, su máximo nivel desde septiembre de 2019 (US$ 22.200 millones), según datos del BCRA. Desde que asumió el actual gobierno, estas colocaciones se incrementaron en US$ 7.820 millones, desde los US$ 14.130 millones de diciembre.