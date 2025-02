Por qué el Gobierno decretó dos días de duelo nacional

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tiene la tarea de transmitir las condolencias oficiales a las familias afectadas. El Ejecutivo subrayó que este trágico episodio generó profunda consternación en la comunidad argentina, reafirmando el rechazo del país frente al terrorismo.

La indignación y la postura del Gobierno

Horas después de que el grupo terrorista Hamas entregara los restos de la familia Bibas, el Ejército de Israel confirmó que uno de los cuerpos no corresponde a Shiri Bibas, madre de los niños Ariel y Kfir. Según informó el medio The Times of Israel, los estudios forenses identificaron los cuerpos de los menores, pero el tercer cuerpo entregado no coincide con el de la madre ni con ningún otro rehén.

Kfir Bibas y Ariel Bibas -VALIDA 1200-

A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detallaron: “Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados”.

Sin embargo, en el mismo mensaje, el Ejército israelí confirmó la irregularidad en la entrega de los restos: “Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”.

La noticia generó indignación en la sociedad israelí y en la comunidad internacional, ya que Hamas se había comprometido a entregar los restos de cuatro rehenes fallecidos. Los forenses confirmaron que Ariel, de 4 años, y Kfir, de solo 10 meses, fueron “brutalmente asesinados” en noviembre de 2023.

Israel exige la entrega del cuerpo de Shiri Bibas

Ante esta situación, el Ejército israelí denunció la acción de Hamas como una “violación muy grave” de los acuerdos pactados y exigió la inmediata entrega del cuerpo de Shiri Bibas. “Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, señalaron las autoridades en el comunicado.

Además, expresaron su solidaridad con la familia de las víctimas: “Compartimos el profundo dolor de la familia Bibas en este momento difícil y continuaremos haciendo todo lo posible para que Shiri y todos los rehenes regresen a casa lo antes posible”.