¿Por qué los perros de Javier Milei no pueden estar juntos?

Los cuatro mastines ingleses de Javier Milei, no pueden convivir en un mismo espacio, según confirmó el propio presidente. Por esa razón, en la Quinta de Olivos están llevando adelante un espacio con cuatro caniles para que vivan los perros.

"T odavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza”, expresó días atrás Milei por Radio Mitre.

Respecto de por qué no se mudarán sus perros todavía, aclaró en ese momento que “la casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte, como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados”. Dicha obra, está a cargo de una arquitecta.

Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo...

En una entrevista en Radio Con Vos, comentó que son "muy celosos" y que se tuvo que mudar a Benavidez para poder tener "dormitorios armados" exclusivamente para ellos. "Están separados uno del otro y nunca los junto por los celos", reveló sobre la convivencia.

Una de las razones que ha comentado el mandatario en alguna ocasión, por la que no pueden estar en contacto es porque perdieron la "sociabilidad" durante la pandemia.

En ese aspecto, dijo que la pandemia los afectó mucho. "Perdieron el hábito de manada. Entonces no se conocen porque yo los tenía en una guardería en la cual paseaban y hacían todo separados. Y también perdieron el hábito de estar con los humanos".

Cómo son los perros

Milton, Murray, Robert y Lucas, son Mastínes ingleses, una de las razas más antiguas que se remontan a la época anterior a los romanos, quienes lo adoptaron para emplearlos como gladiadores en los anfiteatros de la época. Lo que se sabe de la raza es que tienen un instinto protector muy arraigado. Son leales y valientes, pero muy amigables.

“El mastín inglés es un perro de los llamados gigantes, que ha participado en la formación de otras razas un poquito más populares, como el Bull Mastiff. Normalmente son muy temperamentales, conscientes una vez que generan un primer ataque de su potencia. Al ser grandes en tamaño o gigantes, viven poco. Su promedio de vida está estimulado en ocho o nueve años”, explicó el doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario.

image.png Así se ve un Mastín Inglés adulto.

Romero aclaró que sus cuatro perros son clones. “Son iguales desde un punto de vista basal genético. Pero son todos machos clones y esto hace difícil la convivencia entre ellos. El hecho de que estén en Olivos, en caniles acondicionados distintos y que salgan individualmente, nos dice de esta condición difícil. Y lo ha dicho alguna vez el Presidente, que es difícil para él a veces estar de a uno con ellos".

Por otra parte, Diego Letzen, criador de mastines, dijo que son perros muy seguros y tranquilos. "Son perros de guardia pero no de ataque, en ese sentido se difieren de perros de gran porte porque no son nada agresivos", contó.

Además, aclaró que no es una característica de la raza que se lleven mal, por lo que no se entiende por qué tienen que estar separados.

"Es muy importante la socialización, cómo hayan sido vinculados con las personas, para que se relacione de una manera adecuada", resaltó.

Cuando Javier Milei fue atacado por uno de sus perros

En el 2019, Milei faltó a una entrevista televisiva porque fue atacado por uno de sus mastines.

“Se pusieron a pelear entre ellos y yo quedé en el medio, no es que me atacaron. Y cuando ellos pelean, obviamente no tienen manos para pelearse, entonces se pelean con la boca. Y obvio, estando en el medio, si te agarran tiene sus consecuencias.Son perros grandes, de 90 kilos cada uno y miden 1,80 mts. parados”, aclaró para justificar su ausencia.

“Pero me parece que son estas cosas que te pasan. Los mastines son perros súper amigables pero no les gusta compartir el papá, por decirlo de alguna manera, en este caso el abuelo”, profundizó, tratando de ponerle un poco de humor al suceso.