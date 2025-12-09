Los principales bancos del país continúan con sus líneas de créditos. Los procesos de otorgamiento varían en modalidad y requisitos.

Préstamos personales de $10.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Los principales bancos del país mantienen en diciembre 2025 sus líneas de préstamos personales que, en algunos casos, pueden superar los 100 millones de pesos . Si bien aún las tasas de interés siguen siendo elevadas pese al recorte del Banco Central (BCRA), estos créditos se mantienen como una opción redituable ante una emergencia, para cubrir gastos o emprender proyectos.

Desde hace varios meses, entidades como Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Provincia ofrecen préstamos tanto para empleados en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. Los procesos de otorgamiento varían en modalidad y requisitos. A continuación, algunos detalles de estos créditos en diciembre 2025.

La línea de préstamos del Banco Nación está disponible para empleados, monotributistas, autónomos y pensionados, con la obligación de cumplir requisitos que varían según la relación laboral y la modalidad de cobro de haberes. Se puede solicitar desde $10.000 hasta un máximo de $100.000.000.

Banco de la Nación Argentina (BNA).jpg La línea de créditos del Banco Nación es de las más elevadas, llegando hasta los 100 millones de pesos.

Estos créditos tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 61%, se amortizan bajo sistema francés y un plazo de devolución de hasta 72 meses. Se otorga en pesos y es de libre disposición. La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos.

En cuanto a los requisitos, se necesita al menos 3 meses de antigüedad laboral si los haberes se acreditan en Nación. Además, el cliente debe presentar DNI, comprobante de ingresos y, si corresponde, certificado censal. La entidad también evaluará el nivel de endeudamiento del solicitante y el cumplimiento de las obligaciones previas.

Banco Provincia: hasta $50.000.000 a devolver en 48 meses

El Banco Provincia lanzó su línea de créditos para clientes que perciban sus haberes en la entidad con montos de hasta $50.000.000, plazos de devolución de hasta 48 meses y Tasa Nominal Anual de 98%. El préstamo se liquida bajo el Sistema de Amortización Francés y las cuotas mensuales se pueden cancelar con débito en cuenta o abonando en ventanilla.

cajero banco provincia.jpg Los préstamos del Nación llegan hasta los 50 millones de pesos y se pueden devolver hasta en 48 meses.

Dichas cuotas podrán afectar hasta el 35% del ingreso promedio del solicitante. Pero si además posee un préstamo hipotecario con el propio banco, la afectación máxima no deberá superar el 40%.

El banco habilitó un simulador online que permite calcular en segundos el monto de la cuota, los intereses y el ingreso mínimo necesario. De esta manera, el solicitante tiene la posibilidad de evaluar de antemano si está en condiciones de avanzar con la operación. El trámite puede hacerse tanto online como presencial.

Banco Macro: préstamos de hasta $10.000.000 a devolver en 72 meses

El Banco Macro también brinda préstamos personales de hasta $10.000.000, con un plazo máximo de 72 meses para su devolución con cuotas fijas. Estos créditos están dirigidos a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. La TNA es de 88%.

banco macro Los préstamos del Banco Macro llegan hasta los 10 millones de pesos.

Para acceder al préstamo, se necesita DNI y constancia de CUIL, comprobante de domicilio, acreditación de ingresos (último recibo de sueldo o seis recibos si son variables), constancia y tres pagos recientes para monotributistas, y declaración jurada contable con tres pagos previsionales para autónomos.

Para pedir el crédito hay que completar el formulario digital, enviar la documentación solicitada, esperar la evaluación crediticia, firmar el contrato y recibir el dinero acreditado en cuenta.

Banco Ciudad: crédito de hasta $100.000.000 y libre disposición

Los clientes del Banco Ciudad que cobren sus sueldos en la entidad pueden acceder a un préstamo de hasta $100.000.000, mientras que para los clientes que cobren en otra entidad el monto es de hasta un máximo de $20.000.000. En tanto, los jubilados y pensionados que sean clientes tienen la posibilidad de solicitar un crédito de hasta $40.000.000.

banco ciudad Para clientes del Banco Ciudad que cobren sus haberes en la entidad, el crédito puede llegar hasta los 100 millones de pesos.

La devolución es en cuotas fijas mensuales y en un plazo máximo de hasta 72 meses. La Tasa Nominal Anual (TNA) puede variar según cada caso, pero ronda el 85%. Se amortiza bajo el sistema francés y las cuotas se cancelan por débito automático.

La solicitud puede hacerse a través de la web, vía WhatsApp o de forma presencial. A diferencia de otras entidades, son créditos de libre disponibilidad: es decir, se permite usarlos para cancelar deudas, viajar, afrontar gastos médicos, afrontar proyectos personales, comprar tecnología y electrodomésticos o realizar mejoras en la vivienda.