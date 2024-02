Qué dicen los referentes del PRO y del Gobierno sobre la alianza

Si bien marcó las divergencias que mantuvo LLA durante el proceso electoral, admitió las similitudes en algunas posturas: “Siempre tuvimos la misma idea de una transformación. Por ahí no exactamente la misma, pero bastante parecida”.

En esa línea, el titular de la cartera política del presidente Javier Milei agregó: “Es un partido que ha ganado una elección nacional y tiene legisladores y gobernadores. La fuerza que tiene el PRO está cimentada a lo largo de años y en varias elecciones”.

"Con lo cual me parece que tiene para aportar tanto en estructura política como en dirigentes. Habrá que ver si tenemos coincidencia y la misma mirada sobre cómo se solucionan los problemas de la Argentina", finalizó.

Desde el PRO ponen paños fríos

La diputada del PRO, María Eugenia Vidal. aseguró que su partido no tiene un acuerdo de “cogobierno” con La Libertad Avanza (LLA) y enfrió el tema: "Todavía falta mucho camino por recorrer".

En medio de fuertes rumores de alianza entre los libertarios y el partido amarillo, Vidal fijó postura: "Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar".

Lejos de la euforia, María Eugenia Vidal pone paños fríos a la alianza entre el PRO y LLA.

Así lo expresó la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales. "Un cogobierno es algo muy distinto. Esa discusión debe darse primero dentro del PRO”, agregó Vidal que es uno de los nombres que aparece en el horizonte para ingresar al Ejecutivo.

"Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el gobierno. Me parece prematura hablar de cargos", añadió.

El PRO viene de meses de alta tensión tras el acuerdo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri, fundador del partido de la Capital Federal, con LLA antes del balotaje en el que logró imponerse Javier Milei.

El ex alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta aún mantiene una postura distante de las que esboza y ejerce en la práctica tanto Bullrich como Vidal y Macri.

Es por eso que Vidal acotó: "Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido”.