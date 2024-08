Qué dijo Alberto Fernández sobre la denuncia por violencia de género que le realizó Fabiola Yañez

En la entrevista brindada al medio de Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna, Fernández sugirió que las lesiones mostradas por Yañez podrían no ser el resultado de violencia de género, sino de un tratamiento estético. Este argumento contrasta con los mensajes de la ex Primera Dama, en los cuales se detalla que sufrió agresiones durante varios días.

El exmandatario también se refirió a su relación con anteriores parejas, afirmando que durante sus 17 años con Marcela Luchetti y 10 con Vilma Ibarra no se registraron incidentes de agresión por su parte.

alberto fernandez.jpg Alberto Fernández, "abandonado" por el peronismo tras la denuncia por violencia de género.

Las declaraciones de Alberto Fernández

En su publicación de este domingo, titulada El ojo negro, el periodista Horacio Verbitsky publicó las pocas líneas de diálogo que mantuvo con el exmandatario argentino.

—Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?

—¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?

—Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su primer hijo) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido.

Estas fueron las tres frases con las que el exjefe de Estado se defendió de las acusaciones de Fabiola Yañez. Sin embargo, se espera una declaración ampliada que brindó al diario español El País.

El testimonio de Fabiola Yañez

La exprimera dama Fabiola Yanez habló este sábado luego de la denuncia contra su -ahora- expareja Alberto Fernández a quien acusa de ejercer violencia de género y terrorismo psicológico hacia ella.

En una entrevista concedida a Infobae, Yañez sostuvo que el expresidente la amenazó durante dos meses con el hecho de que "se iba a suicidar".

La exprimera dama se refirió al padre de su hijo Francisco como “esta persona”, sin nombrarlo. “Estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace", señaló Yañez al portal porteño.

FABIOLA YAÑEZ- ENTREVISTA.jpg

Tras la denuncia, Fernández cosechó una serie de repudios desde diferentes sectores de la política argentina, incluso desde el peronismo. Las imágenes de Yañez con el rostro y brazos con moretones, que se difundieron, causó consternación en propios y extraños.

La expareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo". Estas declaraciones hacen referencia al video en Casa de Gobierno con la panelista Tamara Pettinato.

Según la presentación que hizo ante la Justicia Yañez, lo denunció al Fernández por “violencia física” y "terrorismo psicológico".

La entrevista fue en el Hotel Emperador de Madrid, donde aseguró que ante este difícil momento "necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca”. La exprimera dama sostuvo que se encuentra sola con su hijo y su madre y que no cuenta con personal alguno.