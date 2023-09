¿Qué dijo? La insólita frase de Bullrich que se viralizó

Lógicamente generó la sorpresa del conductor, que se quedó mirándola con el ceño fruncido y tras unos pocos segundos de silencio, le expresó un sincero "no entiendo".

Allí vino la segunda sorpresa. Bullrich simplemente levantó sus manos y le dijo "ya lo vas a entender". Ante la repregunta de si era a nivel Ministerios o de qué se trataba, la candidata dijo que "estamos rompiendo estructuras".

Patricia Bullrich en TN.mp4 Insólita frase de Bullrich en TN.

"Vamos a hacer estructuras distintas, que no van a... viste cuando vos decís voy a un médico y me miro solamente el brazo, y después voy a otro y me mira solamente el pie, bueno es algo integral. Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción y el devastamiento (sic) al progreso; a cargo de alguien que no te imaginás", amplió, avisando que harán el anuncio en "seis o siete días".

Rápidamente, el recorte se viralizó en redes, generando todo tipo de debates y comentarios sobre la frase de la candidata de Juntos por el Cambio. Vos, ¿qué creés que quiso decir?