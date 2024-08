Qué dijo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández

Ayelén Mazzina habló tras la denuncia al ex Presidente y la polémica que se generó por su función en redes sociales.

Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, habló sobre Alberto Fernández.

La ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina aseveró que Fabiola Yañez “nunca” le pidió ayuda, pero que si así lo hubiera hecho “no habría importado si era la Primera Dama” porque, en definitiva, “iba a ser una mujer pidiéndole ayuda” tras las denuncias a Alberto Fernández por violencia de género.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, sostuvo que conoció a la ex esposa de Alberto Fernández en “ámbitos institucionales” y que siempre le pareció “una mujer comprometida con la temática de género y preocupada por la desigualdad social”.

“No me pidió ayuda. Jamás dije lo que circula: ‘quedate tranquila que ya va a pasar’. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Esa no sería yo. Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve. Si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características”, remarcó la ex ministra.