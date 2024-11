Qué dijo Manuel Adorni sobre las frases de Javier Milei contra Victoria Villarruel

"Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete", sostuvo.

milei villaruel.jpg Vuelve a plantearse la idea de un potencial quiebre entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Tensión en el Gobierno.

Además, señaló que "tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles", confirmando el alejamiento que hace rato se venía señalando desde los medios.

Qué dijo Manuel Adorni sobre Javier Milei y Villarruel

“La Vicepresidenta es la Vicepresidenta, por lo tanto, por supuesto que es parte del Gobierno", aclaró, en la habitual conferencia de prensa.

El día después de que el mandatario asegurara que su segunda "está más cerca del círculo rojo, el funcionario precisó: "Es obvio que la Vicepresidenta está cerca de la casta. Está con varios senadores casta”.

“Lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida en sus labores como Vicepresidenta con la casta. Está la vista”, insistió.

Asimismo, aseguró que el mandatario describió la función de su compañera de fórmula, aunque negó una potencial ruptura con el Poder Ejecutivo. "El Presidente hizo una descripción y nada más", sostuvo.

Consultado sobre el potencial pedido de renuncia, Adorni respondió: “¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? ¡Es una locura! Obvio que no”.

Por su parte, el portavoz destacó la tarea de la titular del Senado en la Cámara Alta, la que calificó de “extremadamente compleja" ante la minoría libertaria en el recinto, y destacó sus logros, como la sanción de la Ley Bases.

Al finalizar, justificó las ausencias de Villarruel en las reuniones de Gabinete al plantear que en los inicios de la gestión daba el presente para iniciar la coordinación de los equipos. “Habiéndolas coordinado es razonable que las reuniones sean con los ministros del Ejecutivo. No hay ninguna rareza”, concluyó.