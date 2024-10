"Que no me salpique": la frase de Agustín Laje sobre el SIDA que generó polémica

Entre risas, como si de un chiste se tratara, Laje aseguró que "se ve en la calle" y pronunció un ejemplo que generó mucha indignación en redes sociales.

La frase de Agustín Laje

Tras la interrupción de uno de los panelistas del streaming Carajo, Laje contó una especie de anécdota que causó mucho enojo en redes sociales.

Según relató Laje, en el subte de Madrid (al que denominó como metro) se subió una persona con una bandera del movimiento LGTB.

En este sentido, señaló que “yo lo veía sangrando… y pensé que no me salpique”.

Embed - Termino lo que estoy haciendo y me instalo acá



- Terminalo ya está lleno de sida España ahora



- El otro día subo a un subte y aparece un muchacho con la bandera LGTB y estaba sangrando….QUE NO ME SALPIQUE (RISAS)



Agustín Laje, figurita intelectual de @JMilei. TODOS ROTOS pic.twitter.com/MtHBHmLXpx — Lu Romanazzi (@romo_mluisa) October 9, 2024

Entre risas, los compañeros le festejaron el reprobable comentario, en el que mostró una marcada discriminación a las personas con HIV.

Carajo, un intento de transgresión

El canal de streaming Carajo es un espacio donde los referentes libertarios suelen insultar y burlarse de opositores. El personaje más famoso de ese grupo es Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, uno de los tantos nuevos empleados paraestatales y referente del grupo de trolls oficialistas.

Desde su creación, apenas unos meses atrás, los libertarios vendieron la idea de Carajo como un streaming "sin filtro" en el que intentarían viralizarse por fuertes declaraciones, quizás como estrategia para aprovechar la monetización que ofrece X (ex Twitter) y el enojo que suelen generar sus frases.

Sin embargo, el canal apenas quedó en un intento de transgresión: sus contenidos no suelen generar demasiado interés, sus cifras de espectadores son bajas y hasta hay un chiste recurrente de otros canales como OLGA, que apuntan a un público distinto y suelen ser "cancelados" más habitualmente.

La prueba del flojo desempeño la dieron Furia Scaglione y Alex Caniggia, que tuvieron un paso más que breve por Carajo: tras apenas dos meses, anunciaron el final de su programa días atrás.

La polémica exparticipante de Gran Hermano, quien decidió renunciar a Telefe, y el hijo del exfutbolista conducían el stream Toda por el canal Carajo.

Así fue como el “Nieto del viento” confirmó el cierre del ciclo. “Todo tiene un final, y este programa hoy culmina, con la música y la ropa que me fascina. Al hater le digo que no sea tan bobina, porque próximamente me verá en la TV pero no será en la Argentina”, dijo.

El mediático, al menos, reconoció que “fue muy poco tiempo” el que duró el programa, aunque Furia ni siquiera. “Es un montón, ya que casi siempre estábamos en los primeros puestos”, sostuvo, en una frase que a todas luces fue falsa.