Qué pasa si hay un empate técnico en el balotaje: cómo se define el presidente

En Argentina los primeros datos oficiales se dan conocer con el conteo de las mesas y luego se oficiliza, días después, con el recuento definitivo de las urnas.

Escrutinio de mesa

El escrutinio de mesaLa primera de esas instancias comenzará a partir de las 18 del mismo domingo y es el denominado "escrutinio de mesa", el procedimiento de conteo de los votos que se realiza en la misma mesa de votación inmediatamente después del cierre de la elección.

Aun si todo el padrón hubiera concurrido a votar, el escrutinio de mesa no puede comenzar antes de las 18.

El mecanismo establece que la autoridad de mesa, asistido por su auxiliar, verifica cuántas personas del padrón votaron efectivamente y, tras ello, abre la urna, cuenta primero los sobres y después los votos emitidos para cada agrupación política.

milei massa debate 1200x678.jpg Javier Milei y Sergio Massa los candidatos en el balotaje. Foto archivo LMN.

La información surgida del escrutinio de mesa se vuelca en la documentación electoral correspondiente para, luego, enviarse a las autoridades electorales.

Este escrutinio y la suma de los votos obtenidos por cada lista debe contar con la presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas que compiten en la elección.

Escrutinio provisorio

Finalizada esa instancia comienza el escrutinio provisorio, que se lleva a cabo el mismo día de la elección a partir de los resultados informados por cada presidente de mesa al Ministerio del Interior mediante un telegrama.

"El telegrama de escrutinio es confeccionado por el presidente de mesa, contiene todos los detalles de los votos contados en la mesa y lleva la firma de las y los fiscales de las agrupaciones intervinientes", destacó la DINE en su sitio web.

Ese telegrama será entregado al personal del correo, que a su vez lo transmitirá a la Justicia Electoral y a la DINE para la totalización y difusión de los resultados preliminares de la elección.

Esos resultados, sin embargo, nunca cubre el total de las mesas debido a que siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores en su confección o quedaron incompletos.

"Este escrutinio no tiene validez legal y no sirve para proclamar a los representantes electos. Sólo sirve para informar a la ciudadanía", aseveró la Dirección Nacional Electoral.

Escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo es aquel que hace la Justicia Nacional Electoral, abarca todas las mesas habilitadas para la elección, comienza 48 horas después de la finalizar las elecciones y se realiza a partir de las actas de escrutinio de cada mesa.

Las agrupaciones políticas que intervinieron en el balotaje pueden designar fiscales "con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación".

Según el Código Electoral Nacional, no hay un plazo para la finalización del escrutinio definitivo excepto en el caso de la elección presidencial con un plazo de no más de 10 días corridos.

Ese procedimiento de apertura de todas las urnas para el recuento de votos inicia a las 48 horas de finalizado el escrutinio provisorio. Es decir, el martes 21 a las 18 horas. Y puede demorar de una semana a 10 días. Que no haya un ganador formal es el peor resultado que podría surgir del balotaje, tanto en el plano político como en un escenario de inestabilidad económica.

placa-achicada-wordpress-e1700100609122.jpg

Cuáles son los tipos de votos en el balotaje

En el balotaje de este domingo 19 de noviembre, la fórmula presidencial que obtenga mayor número de votos afirmativos será la elegida para gobernar el país por los próximos cuatro años.

Los votos positivos serán los únicos que se contabilizarán y son los que definirán la elección.

El voto nulo significa que realizamos un voto de forma incorrecta. Pasa cuando metemos una boleta que no está habilitada en la elección, una boleta rota o dos boletas en un mismo sobre. También se anula cuando se emitió con una boleta no oficializada, ya sea de elecciones anteriores o de otros distritos.

En cambio, el voto en blanco implica que el elector o electora realizó una afirmación consciente de que no le quiere dar el voto a ningún candidato de los que se postulan. Prefiere no elegir. Es un sobre vacío.

Diferencias en los votos - Backend.mp4

El voto impugnado se da cuando las autoridades de la mesa identifican que el votante no es el titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) o tienen dudas sobre la identidad. La impugnación tendrá que ser probada. Si no hubiera forma de corroborar la identidad, el voto no se contará en los cómputos finales. Pero si se pudiera probar, el voto será computado.

Por último, el voto recurrido es cuando la validez del sufragio es cuestionada por alguno de los fiscales que forman parte de la mesa electoral. Una boleta un poco rota, recortada o con alguna modificación anormal. En este caso, los votos se dejan asentados en un acta aparte, se adjunta a la boleta y es analizado por el Juzgado Federal.

