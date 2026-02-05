Qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Se conocieron detalles sobre la causa de su muerte. Qué pasará con el traslado de su cuerpo, a una semana del hallazgo.

El pasado jueves se conoció el trágico final de Narela Barreto , la joven argentina que estuvo desaparecida durante cinco días en Los Ángeles , Estados Unidos. Finalmente fue hallada sin vida y en las últimas horas se conocieron detalles preliminares de la autopsia que le realizaron.

La muerte fue confirmada por su padre, quien fue notificado de este desenlace cuando llegó a suelo norteamericano. La joven de 27 años fue vista por última vez el viernes 21 de enero y su familia estima que el deceso ocurrió el mismo viernes en que se cortó la comunicación con ella.

Desde un primer momento se catalogó a la muerte de la joven como un homicidio , pero a una semana del hallazgo del cuerpo, la familia accedió a información limitada del examen forense y no se confirma por el momento una muerta de estas características.

Los detalles de la autopsia de la joven argentina

Según pudo saber el entorno de la víctima, la autopsia preliminar no arrojó evidencias de heridas externas, golpes ni indicios de abuso. Ese dato, aunque relevante, no permitió confirmar ni descartar un homicidio, posibilidad que inicialmente había sido comunicada a la familia.

El informe definitivo aún no fue entregado y resta conocer el resultado del análisis toxicológico, clave para reconstruir las horas previas a la muerte.

"El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso", reveló su prima Kiara en diálogo con Infobae. "Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más”, sumo.

narela barreto Su desaparición fue reportada cuando dejó de responder mensajes y llamadas.

Pese a haber tenido este dato, familiares aseguran que la comunicación con la Policía de Los Ángeles y con los investigadores es mínima, pese a los reiterados pedidos formales para conocer el estado del expediente, las hipótesis en evaluación y si existen sospechosos.

El cuerpo de Narela será trasladado a la Argentina

Las autoridades le informaron a la familia que, ya habiendo finalizado la autopsia, ellos disponen de los restos. El costo del traslado de Estados Unidos a Buenos Aires -que finalmente salió 9 mil dólares y no 50 como se había dicho en primer momento- fue cubierto gracias a la colecta que realizaron a través de las redes sociales.

"Juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, explicó el papá de Narela a través de una entrevista televisiva.

Respecto a la repatriación, remarcó que 'todo es muy costoso', por lo que tuvo que hacerse cargo él mismo de la situación. "Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó", dijo.

narela Narela se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.

La desaparición y muerte de la argentina en Los Ángeles

Narela Barreto tenía 27 años y había viajado a Estados Unidos en junio de 2024. Tras asistir al casamiento de una amiga, decidió quedarse en Los Ángeles para trabajar.

Fue vista por última vez el 23 de enero: estuvo una semana desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en la vía pública, a cinco cuadras de su departamento. Los investigadores estiman que habría fallecido el mismo día en que se perdió contacto con ella.