Quedó atrapada en la escalera mecánica de un shopping y lo denunció: las imágenes que compartió en las redes

La joven terminó con una lesión que le impide trabajar por el momento, y las imágenes que publicó se viralizaron.

Una joven sufrió un dramático accidente en las escaleras mecánicas de un shopping y todo terminó con una lesión, además de una denuncia por daños y perjuicios. Las imágenes que compartió se volvieron viral.

La protagonista del accidente es una estilista de moda oriunda de Santiago del Estero, quien trabaja vistiendo y asesorando a famosos de Buenos Aires.

El episodio tuvo lugar días atrás en Galerías Pacífico y según reveló a TN, su denuncia es penal y prepara una civil ya que el esguince le impide trabajar por varias semanas.

El accidente ocurrió el pasado martes 29 de septiembre al mediodía, cuando había ido al local de ropa de un diseñador a devolver prendas. "Ya pasaron varios días y todavía no se comunicaron conmigo", dijo Ana Clara Ledesma.

Según su versión, todo ocurrió "mientras bajaba del segundo piso, sentí un fuerte tirón en el pie derecho". El último escalón le agarró la punta de la zapatilla que rápidamente quedó trabada y fue succionada por la escalera. "No me dio tiempo de sacar el pie. Me tragó la zapatilla", dijo.

"Quedé en estado de shock"

Ana Clara reveló que al quedar su zapatilla atrapada comenzó a gritar y pedir ayuda, ya que se había quedado entre los engranajes de la escalera.

En ese momento, un hombre logró agarrarla del brazo para que pudiera sacar su pie, pero "no puedo todavía recordar esa secuencia". Acto seguido, un empleado de mantenimiento logró parar la escalera: "Abrió unas tapas y de ahí abajo sacaron mi zapatilla, pero estaba toda destrozada", relató.

"Quedé en estado de shock, sentada al lado de la escalera sin poder entender lo que había pasado", dijo. En su denuncia, aseguró que "en ningún momento personal responsable del comercio solicitó la presencia de algún médico".

Según denunció en su diálogo con TN, la seguridad de Galerías Pacífico la acompañó afuera del lugar y le dijo que se tome un auto de aplicación.

"No me ofreció nada, en ningún momento un vaso de agua, en ningún momento una silla. Estuve una hora sentada hasta que me ha ido a buscar una amiga, llevándome un par de zapatillas para que pueda volver a mi casa", recordó.

El diagnóstico médico tras su accidente en las escaleras

Tras el accidente, la joven fue al médico ya que su tobillo se había hinchado y estaba con dolor tras el accidente. "Pensé que había sido por el tirón", dijo.

Fue atendida en el Hospital Rivadavia, donde le diagnosticaron el esguince del pie derecho y le recomendaron usar una bota inmovilizadora.

Frente a esta situación, su abogado Rodrigo Tripolone, reveló que recurrirá a la Justicia para iniciar acciones legales contra el shopping.

En el fuero penal, la causa por lesiones tramita en la Fiscalía de Primera Instancia N° 13 de CABA. Una vez resuelto el expediente, podrán avanzar hacia una demanda civil por daños y perjuicios.

"Tengo que seguir laburando como sea, porque no puedo parar cuatro semanas. Vivo de esto, soy independiente, entonces necesito andar y trabajar para poder generar el dinero", aseguró la estilista.