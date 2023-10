No presentó demasiadas propuestas, pero sí volvió a destacar su idea de "cerrar el Banco Central", y aseguró que el país puede alcanzar los niveles de vida de Italia o Francia en 15 años. "Si me dan 20, Alemania. Si me dan 35, Estados Unidos", marcó, en una frase que desde Twitter fue criticada por ignorar la alternancia de poder que reina en Argentina.