Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 25 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.850 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este miércoles 25 de marzo, en su edición 3359 que puso en juego un pozo millonario de más de 5.850 millones de pesos con más de más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.005 millones de pesos . Salieron los números 37, 10, 18, 28, 13, 34. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.005 millones de pesos . Salieron los números 11, 40, 23, 27, 42 y 36 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.290 millones de pesos y salieron los números 27, 28, 26, 42, 12 y 29. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Quedó el pozo vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 266 millones de pesos, los números favorecidos fueron 03, 10, 33, 27, 39 y 18. Hubo un ganador con seis aciertos que se llevará todo el pozo y es de Esquina, provincia de Corrientes.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 6.750 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Sorteo del Quini 6

Mirá los resultados del domingo

El Quini 6 de este domingo 22 de marzo, en su edición 3358, puso en juego un pozo millonario de más de 5.250 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 844 millones de pesos. Salieron los números 34, 03, 22, 18, 26 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos. Salieron los números 01, 14, 28, 36, 17 y 20. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.900 millones de pesos y salieron los números 41, 36, 43, 33, 05 y 12. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 384 millones de pesos, los números favorecidos fueron 24, 44, 25, 28, 12 y 40. Hubo 11 ganadores con seis aciertos que se llevaron $34.966.340,82 .

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.850 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.