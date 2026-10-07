Quini 6 Hoy: los resultados del miércoles 7 de octubre de 2026

El sorteo del Quini 6 pone en juego un pozo de más de 10.100 millones de pesos para la noche del miércoles. Controla tu jugada.

Este miércoles por la noche, el Quini 6 vuelve a poner a prueba la suerte de los apostadores con un pozo acumulado de 10.100 millones de pesos en juego. Una cifra que no pasa desapercibida en Neuquén ni en el resto del país a medida que se acerca la hora del sorteo.

Las chances de acertar los seis números son bajas, como en todo juego de azar, pero la sabiduría popular quinielera tiene una respuesta para eso: el que no juega, no gana.

El Quini 6 nació en 1988 de la mano de la Lotería de Santa Fe como respuesta a las tendencias mundiales en juegos de azar: premio millonario, costo bajo de entrada y una estrategia comercial que lo convirtió rápidamente en el juego poceado más popular del país.

Más de tres décadas después, el bolillero sigue siendo una cita obligada para millones de argentinos que cada semana apuestan seis números entre el 1 y el 46 con la esperanza de cambiar su vida de una sola vez.

Quini 6: los resultados del domingo 4 de octubre de 2026

El Quini 6, en su edición 3414 de este domingo 4 de octubre, puso en juego un pozo millonario de más de 9.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.695 millones de pesos. Salieron los números 24, 27, 15, 38, 21 y 11. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.800 millones de pesos. Salieron los números 37, 23, 00, 16, 10 y 32. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.145 millones de pesos y salieron los números 29, 45, 34, 21, 14 y 42. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 499 millones de pesos; los números favorecidos fueron 03, 44, 19, 26, 15 y 05. Hubo 45 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 11 millones de pesos.