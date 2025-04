Se descongelaron las dietas de los senadores y empezarían a cobrar $9 millones

resolucion aumento salarios senadores

Hasta el momento sólo tres senadores se hicieron eco del vencimiento de esta normativa y pidieron mantener el congelamiento de su dieta. Luis Juez, representante de Córdoba por el PRO, José María Carambia y Natalia Gadano, representantes de la provincia de Santa Cruz, son quienes le realizaron este pedido a Villarruel como presidenta de la cámara de senadores.

Villarruel no tiene el poder de decisión de congelar el sueldo de algunos legisladores y de otros no. Todos los ojos estarán puestos en la próxima sesión ya que, según informó TN, no volverá a realizar un decreto y dejará este tema en manos de los senadores.

¿Cuánto gana actualmente un senador?

El último aumento que tuvieron los trabajadores del Congreso fue el 13 de noviembre, cuando se resolvió un incremento del 2% a partir del 1 de septiembre, 1% a partir del 1 de octubre, 2% a partir del 1 de noviembre y 1% a partir del 1 de diciembre, alcanzando un total del 6%.

Según especificó TN, el recibo de sueldo de un senador nacional está compuesto por una remuneración por dieta de $4,9 millones, $1,9 millones por gastos de representación, y un millón por desarraigo; totalizando $7,8 millones.

La dura postura de Silvia Sapag por el congelamiento de dietas a senadores

Finalmente, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto en el que se confirma la prórroga del congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025. La decisión, según precisó, fue respaldada por bloques legislativos como el Frente Renovador de la Concordia Social, PRO, UCR, Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Pero Unión por la Patria decidió no apoyar esta decisión y en las últimas horas, la senadora nacional neuquina, Silvia Sapag, salió a cuestionar duramente a la mandataria.

Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que se está haciendo. De esta forma, la revisión de las dietas quedará pendiente para ser tratada durante el próximo período de sesiones ordinarias, que inicia en marzo", indicó Villarruel en sus redes sociales.