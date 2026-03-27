Se reavivó el fuego en el depósito de pinturas y hay temor por los materiales inflamables

A casi 24 horas del inicio del impactante incendio, hay preocupación por el humo tóxico.

A casi 24 horas del incendio, este viernes por la mañana se reavivó el fuego en el depósito de pinturas de Moreno y crece la preocupación por los materiales inflamables que hay dentro de los galpones complican la tarea de los bomberos.

El fuego de gran magnitud que comenzó el jueves por la mañana no da tregua, y a pesar del trabajo de 30 dotaciones de bomberos, las llamas se reavivaron en las últimas horas.

Hay gran preocupación por la cantidad de materiales inflamables que están dentro de los galpones, el humo tóxico que emana y que complica el cese de las llamas .

Defensa Civil informó que hay riesgo de colapso. Afortunadamente, hasta el momento, no se registraron heridos.

Se reavivó el fuego en el depósito de pinturas de Moreno

La situación parecía estar bajo control, sin embargo, las llamas que quedaban alcanzaron nuevos materiales y el fuego se reavivó. Tanto los empleados como los vecinos de la zona habían sido evacuados ayer ante el humo tóxico que se respira en el barrio, aunque muchos de ellos no quieren dejar sus casas por la inseguridad.

Respecto a cómo se inició el fuego este jueves, un trabajador de la fábrica reveló en diálogo con TN que "estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron".

Este viernes, los bomberos enfrentan una gran dificultad y es la ausencia de red de agua en el área. Por ese motivo, los vehículos debieron arribar equipados con cisternas propias, desde donde se bombeó el agua necesaria para combatir las llamas. El operativo se dividió entre una camioneta con tecnología y mangueras, y otra encargada de transportar el agua.

incendio fabrica de pinturas moreno

El incendio que se reactivó por la madrugada

Las tareas de enfriamiento del fuego tomaron protagonismo al final de la jornada de ayer pero fueron en vano ante la nueva presencia de materiales altamente combustibles que reavivó inéditamente las llamas. El avance del humo mostró la dinámica impredecible de este siniestro.

Fue una estela de humo blanco la que dio indicios de un nuevo registro ígneo y, minutos más tarde, una llamarada provocó el regreso del fuego y el surgimiento de un nuevo foco, que alertó a los responsables de controlar el fuego. La nueva columna de humo negro intenso se divisó a unos 20 kilómetros de lugar.

"El fuego afectó a un espacio de logística y acopio de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas. Las llamas no llegaron a alcanzar la parte de depósito de productos agroquímicos. Antes, esto era una fábrica que se refuncionalizó y ahora varias empresas acumulan sus materiales allí", explicó a Infobae Fabián García, de Defensa Civil.

El hecho está siendo investigado por la justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio. Interviene la UFI 4 y el Juzgado de Garantías 3 de Moreno.

INCENDIO MORENO

"Me despertó el temblor, es impresionante"

A raíz de la magnitud que tuvo este incendio, la situación preocupa a los vecinos de zona oeste ya que su color oscuro da cuenta de su toxicidad y prevén que puede generar mayores complicaciones.

"Yo me autoevacué, vivo en frente al depósito que es de puntura, aislante térmico, membrana", explicó este jueves Ariel, uno de los vecinos den diálogo con A24 y confirmó que hay casas linderas.

“A mí me despertó el temblor, me temblaba toda la casa y llamé a los bomberos. Es impresionante”, contó.