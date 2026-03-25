Se sintió mal en el viaje y terminó confesando que había ingerido 95 cápsulas de cocaína

El hombre circulaba en un micro de larga distancia cuando se descompensó. Fue trasladado de urgencia al hospital.

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un operativo de control en Tucumán , que terminó con un hombre detenido por haber ingerido cápsulas de cocaína, en un caso de tráfico de drogas bajo la modalidad conocida como "capsulero" o "mula".

El hecho se registró mientras los gendarmes realizaban un control en el Peaje Molle Yaco en Ruta 9 . Fuentes oficiales revelaron que el hombre circulaba en un colectivo de larga distancia desde Jujuy con destino a Mendoza y, al momento de pedirle la documentación a los pasajeros a bordo, manifestó que tenía dolores abdominales .

Ante esa situación, las autoridades decidieron trasladarlo al hospital de Trancas en donde se pidió una radiografía, con la que pudieron observar en su estómago la presencia de los envoltorios ingeridos.

Rápidamente intervino en el caso el Juzgado Federal 2 de Tucumán, que dispuso la derivación del acusado al Hospital Zenón Santillán para que reciba atención especializada y realizar el protocolo de evacuación de forma controlada.

cocaina tucuman

Con una autorización judicial, los médicos llevaron a cabo las tareas y el sospechoso evacuó un total de 95 cápsulas de una sustancia envuelta con dedos de goma y nylon encintado.

Este contenido fue sometido a una prueba de campo Narcotest, que resultó positivo para cocaína. El peso total de la droga secuestrada ascendió a un kilo con 83 gramos.

Ante la urgencia del caso, Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó el traslado del ciudadano boliviano al Hospital Zenón Santillán, en la capital tucumana, con el objetivo de preservar su salud y permitir la evacuación controlada.

Tras el descubrimiento, el Magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y la detención del ciudadano.

Antecedentes recientes de "capsuleros" de cocaína

Se trata de una modalidad delictiva que registró un crecimiento en los últimos meses. Los capsuleros son descubiertos, principalmente, en tours de compras.

Este lunes diez personas fueron detenidas luego de que un colectivo de larga distancia fuera interceptado sobre la Ruta Nacional N°38. En el interior del vehículo, los agentes detectaron un cargamento cercano a los 11 kilos de cocaína, parte del cual era transportado mediante cápsulas ingeridas por los propios pasajeros.

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El viaje tenía como destino final la provincia de Mendoza. Sin embargo, el procedimiento realizado en la zona de Huacra, en el límite de Tucumán con Catamarca, permitió frenar el traslado y abrir una investigación que apunta a una estructura más amplia.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 71 de Gendarmería, con base en Aguilares. Durante una inspección inicial del ómnibus que regresaba de un “tour de compras”, los efectivos detectaron que una pasajera llevaba envoltorios de droga adheridos al cuerpo, lo que encendió las alertas. A partir de ese hallazgo, el control se profundizó.

Otras tres mujeres fueron identificadas con un método similar, aunque en estos casos la sustancia estaba oculta en cavidades corporales. La situación generó la intervención inmediata de la Justicia Federal, que ordenó estudios médicos a varios pasajeros del colectivo.

En total, se contabilizaron 502 cápsulas, con un peso que superó los seis kilos. Cada una pesaba entre 11 y 12 gramos. Según fuentes del caso, cada “mula” habría ingerido alrededor de 80 cápsulas, una práctica que implica un riesgo extremo para la salud.