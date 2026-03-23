Viajaban con 500 cápsulas de cocaína en el estómago: las atraparon cuando volvían de un tour de compras

Gendarmería frenó un colectivo de larga distancia en la ruta y terminaron descubriendo una grave situación. Diez mujeres fueron detenidas.

Diez personas fueron detenidas luego de que un colectivo de larga distancia fuera interceptado sobre la Ruta Nacional N°38. En el interior del vehículo, los agentes detectaron un cargamento cercano a los 11 kilos de cocaína , parte del cual era transportado mediante cápsulas ingeridas por los propios pasajeros.

El viaje tenía como destino final la provincia de Mendoza. Sin embargo, el procedimiento realizado en la zona de Huacra, en el límite de Tucumán con Catamarca, permitió frenar el traslado y abrir una investigación que apunta a una estructura más amplia.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 71 de Gendarmería, con base en Aguilares. Durante una inspección inicial del ómnibus que regresaba de un “tour de compras” , los efectivos detectaron que una pasajera llevaba envoltorios de droga adheridos al cuerpo , lo que encendió las alertas. A partir de ese hallazgo, el control se profundizó.

Otras tres mujeres fueron identificadas con un método similar, aunque en estos casos la sustancia estaba oculta en cavidades corporales. La situación generó la intervención inmediata de la Justicia Federal, que ordenó estudios médicos a varios pasajeros del colectivo.

cocaina2 La tomografía mostró cápsulas de cocaína ingeridas por los pasajeros, distribuidas en el sistema digestivo.

Los resultados confirmaron las sospechas: seis personas transportaban cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos. Bajo supervisión médica y con protocolos sanitarios, los involucrados comenzaron a expulsar los envoltorios.

En total, se contabilizaron 502 cápsulas, con un peso que superó los seis kilos. Cada una pesaba entre 11 y 12 gramos. Según fuentes del caso, cada “mula” habría ingerido alrededor de 80 cápsulas, una práctica que implica un riesgo extremo para la salud.

Las cápsulas de cocaína en el estómago y una red detrás

El caso expone una modalidad conocida dentro del narcotráfico: el uso de personas como transportistas humanos, conocidos como “body-packers” o “mulas”. En muchos casos, se trata de individuos en situación de vulnerabilidad económica, captados para realizar este tipo de tareas a cambio de dinero.

La investigación señala que la mayoría de los involucrados serían mujeres jóvenes, muchas con responsabilidades familiares, lo que las convierte en blanco de redes criminales que buscan perfiles con menor capacidad de resistencia o defensa.

El traslado mediante cápsulas ingeridas representa uno de los métodos más peligrosos. Una ruptura en el interior del cuerpo puede provocar una intoxicación letal en pocos minutos. Aun así, las organizaciones continúan utilizando este sistema por su eficacia para evadir controles.

Además de la droga ingerida, el operativo permitió secuestrar otros paquetes que estaban adheridos al cuerpo de algunos pasajeros, lo que elevó el total incautado a casi 11 kilos.

La Ruta 38, bajo la lupa judicial

El procedimiento vuelve a poner el foco sobre la Ruta Nacional 38 como parte de un corredor estratégico del narcotráfico. Esta vía conecta el norte argentino con regiones del oeste y el sur, con Mendoza como uno de los destinos habituales.

Alarmante cifra de consumo de cocaína, marihuana y alcohol en la región

Para la Justicia Federal, resulta relevante que cargamentos provenientes de zonas como el norte de Salta puedan recorrer más de 600 kilómetros sin ser detectados, lo que sugiere la existencia de circuitos consolidados y estructuras organizadas. En ese esquema, las “mulas” ocupan el eslabón más expuesto. Son quienes asumen el mayor riesgo físico y legal, mientras las redes detrás del negocio permanecen en segundo plano.

El caso de Tucumán no aparece como un hecho aislado. En el último tiempo, se registraron operativos similares en distintas provincias del norte, con patrones repetidos: viajes en colectivos de larga distancia, pasajeros con perfiles vulnerables y uso de cápsulas para ocultar la droga.