Secuestraron más de 400 vasos y termos Stanley "truchos": cómo saber cuando son originales

Desde vasos, mates y otros productos de la reconocida marca fueron hallados en varios allanamientos. El peligro de usar estos falsos productos.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió secuestrar más de 450 vasos, termos, mates y botellas falsificados de una marca reconocida. Este secuestro se realizó en el marco de una investigación por comercialización de mercadería apócrifa y potencialmente riesgosa para la salud.

Los procedimientos se realizaron en las localidades bonaerenses de Pilar, San Miguel y Chivilcoy. La causa está en manos del Juzgado Federal de Campana de Adrián González Charvay, con la intervención de la Fiscalía Federal de Sebastián Bringas. La investigación, de la que también participa el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, comenzó el mes pasado después de una denuncia presentada por la firma Parallel SA , representante en la Argentina de Stanley, ante la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA).

El escrito advertía sobre la venta de mercadería aparentemente trucha e identificada con la marca Stanley en la localidad de Pilar. Con esta denuncia, la fuerza federal realizó las primeras averiguaciones y confirmó la existencia de un comercio por internet donde ofrecían productos como vasos, termos, mates y botellas de diferentes modelos y tamaños , todos con la impronta de la reconocida marca pero truchos.

Tras confirmar que se trataba de productos falsificados, la Justicia ordenó allanamientos en Pilar, donde se secuestraron 156 artículos listos para la venta. La investigación siguió su curso, permitiendo recabar más datos que llevaron a un allanamiento en las otras dos localidades apuntadas.

termos stanley truchos

Alrededor de 450 productos "Stanley" falsificados fueron secuestrados

Luego del análisis de un teléfono celular perteneciente a una de las personas investigadas, se realizaron más procedimientos en San Miguel y Chivilcoy, donde se incautaron otros 299 productos, algunos de ellos también con identificación de Apple, igualmente señalados como apócrifos.

En total, durante los cuatro allanamientos realizados en esas tres localidades de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal secuestró 455 artículos apócrifos.

"Por las características de los productos exhibidos para la venta, a simple vista, se determinó que podían ser falsificados", dijeron las fuentes consultadas a La Nación.

celular allanamiento termos truchos

Los productos fueron incautados y analizados por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que depende de la ANMAT. El informe concluyó que la totalidad de los artículos eran falsos y que parte de ellos no cumplía con el Código Alimentario Argentino.

El peligro para la salud que significan los productos falsos

El informe oficial establece que usar materiales no aprobados para el contacto con alimentos representa un riesgo potencial para la salud, ya que no se puede garantizar que no transfieran sustancias nocivas a los líquidos o alimentos.

Según el dictamen técnico, los vasos, termos y botellas habían sido fabricados con aleaciones de acero inoxidable no autorizadas para el contacto con alimentos. Este tipo de materiales representa un riesgo potencial para la salud, ya que no se puede garantizar que no liberen sustancias nocivas en bebidas o alimentos.

La falta de la etiqueta BPA FREE, una certificación crucial para evitar la exposición al bisfenol A, un compuesto químico cancerígeno, aumenta los riesgos asociados al uso de estos productos.

VASO STANLEY

Cómo saber si un producto marca Stanley es original:

-Etiqueta y Certificaciones: Una de las primeras señales para distinguir la autenticidad de un termo Stanley es verificar la etiqueta. Los originales llevan la certificación de ser libres de BPA. Esta etiqueta, clara y precisa, sirve como garantía de la calidad del material utilizado en la fabricación.

-Logo y Marca de Agua: Los productos genuinos presentan un logo nítido y bien definido. Las imitaciones, por otro lado, pueden exhibir signos de impresión deficiente en sus logotipos. Además, al buscar una marca de agua sutil pero legible, los consumidores pueden autenticar la originalidad del producto.

-Empaque y Color: El empaque de los termos Stanley originales es una pista crucial. Las cajas auténticas incluyen la tapa de color con el logo original, la marca en posición vertical, la capacidad y la descripción del producto. Por otro lado, las imitaciones a menudo muestran un tono de color "chillón", una clara indicación de su falsificación.

termo stanley

-Instrucciones y Peso: Los termos Stanley auténticos incluyen instrucciones de uso en varios idiomas, mientras que las imitaciones suelen limitarse al chino. Además, los termos falsos tienden a ser más livianos y tienen una capa de acero más delgada en comparación con los originales.

-Terminaciones y Base del Termo: Las terminaciones perfectas son una característica distintiva de los productos Stanley genuinos. Los originales no son burdos, y sus colores siguen las tradiciones establecidas por la marca. Al revisar la base del termo, los consumidores deben buscar la frase "BPA Free" impresa sobre el acero, ya que las imitaciones a menudo utilizan etiquetas pegadas en lugar de impresiones.