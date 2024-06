Según Guillermo Francos, el Pacto de Mayo se firmará el 9 de Julio

"Si me preguntaran lo haría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia", sostuvo el ministro coordinador.

Asimismo, reveló que "cuando uno habla de independencia se habla de libertad" y explicó que la elección de la provincia de Tucumán responde a gesto de retribución al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, a quien destacó por haber colaborado con el oficialismo "a pesar de ser de otro color político".

Agradezco a los senadores de los bloques que trabajaron intensamente en este periodo para sumar aportes e ideas y votar positivamante este proyecto fundamental para el país. (2/4) — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 13, 2024

Por otra parte, Francos festejó el respaldo de la ley en la que trabaja desde hace meses, y anticipó que el oficialismo insistirá en la Cámara de Diputados con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales. "Es una ley que tuvo modificaciones, pero en eso vamos a insistir", prometió.

El relanzamiento del Pacto de Mayo

El 25 de mayo pasado, en Córdoba, el presidente Javier Milei había invitado nuevamente a sumarse al Pacto de Mayo para ser "una nueva generación que tenga el coraje de hacer lo que la historia demanda, incluso si el costo es el de nuestra propia reputación".

"No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra Nación. No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento, que justifique el abandono de la patria; no hay especulación, ni cálculo, ni admisión, que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación", sostuvo por entonces en su discurso el Presidente.

El 1° de marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei había anunciado el Pacto de Mayo.

"Espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo tendrá por fin a establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad", sostuvo al detallar las ideas que presentaría a los mandatarios.

Cuáles eran las 10 ideas del Pacto de Mayo